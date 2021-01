La cloche de Bayside est sur le point de sonner et avec elle les cours commenceront, car ils annoncent la deuxième saison de “ Saved by the Bell ” pour la plate-forme de streaming, Peacock.

La comédie emblématique a été ramenée l’année dernière, avec la première saison de sa série, sorte de suite faisant ses débuts sur le service de streaming.

Zack Morris, Jessie Spano, AC Slater, Lisa Turtle et Kelly Kapowski sont de retour pour la nouvelle série, qui suit une jeune génération de personnages principaux.

Officiellement, les réseaux sociaux officiels de la série et la plateforme annoncent la deuxième saison de “ Sauvé par la cloche ”, confirmant que la suite reviendrait, la série connaît un succès auprès des fans depuis ses débuts en 2020.

La première saison de la série suite s’est terminée avec un peu de suspense pour les fans de la série.. Après une grande partie de la saison consacrée à l’envoi d’élèves de Douglas High à Bayside, il a été question de séparer à nouveau les écoles.

La saison s’est terminée avec Daisy organisant un débrayage pour garder les anciens de Douglas à Bayside.

“Je suis ravi que ‘Saved by the Bell’ ait été renouvelé. J’ai été surpris par tout l’amour pour la série et j’ai hâte de revenir en arrière et de faire plus d’épisodes. J’espère que nous continuerons sur Peacock pendant de nombreuses saisons, puis dans 30 ans. Quelqu’un fait un redémarrage de notre redémarrage et j’ai constitué le trio », a déclaré la productrice exécutive Tracey Wigfield dans un communiqué.

Tracey Wigfield est écrivain et producteur exécutif de la série, travaillant aux côtés de ses collègues, les co-producteurs exécutifs Franco Barlo et Peter Engel.

Les 10 épisodes de la première saison de «Saved by the Bell» sont désormais disponibles sur Peacock, ainsi que les 86 épisodes de la série originale.