Mexique.- La santé des animaux de compagnie, en particulier des chats et des chiens, dépend en grande partie d’une bonne nutrition. Cependant, certains de ses propriétaires ne le savent pasn et continuer à leur offrir du gaspillage alimentaire, sans que cela suffise à les nourrir.

Dans d’autres cas, ils ne sont pas nourris comme animaux de compagnie, mais en tant qu’êtres humains ou en tant que membre de la famille en suivant un régime végétalien; ou bien, le soi-disant BARF.

Carlos Gutiérrez Olvera, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire et zootechnique (FMVZ) de l’UNAM, Il a également considéré que l’anthropomorphisme (attribution de qualités ou de traits humains à un animal) constitue l’un des facteurs importants de la gestion de ces animaux.

En d’autres termes, il n’est plus seulement un partenaire ou une partie de la famille, mais il est aussi considéré comme une petite personne: «Je lui achète des vêtements, je lui donne une nourriture similaire à ce que je consomme; plus il est attaché à cet animal, plus nous voulons qu’il soit comme nous ».

En ce sens, il a dit que chaque fois qu’ils choisissent de nourrir les chiens et les chats avec des produits crus comme de la viande, des os gros et charnus; certains abats et légumes, éléments qui font partie du régime BARF ou du régime végétalien, tous deux sont des tendances récentes «qui vont de pair avec cet anthropomorphisme qui se crée».

Bonnes ou mauvaises alternatives?

Il existe des facteurs pour et contre les deux types de régime. La première chose à considérer est que l’anthropomorphisme sera toujours mauvais, car nous considérons que ce qui est bon pour nous profite aussi à nos animaux de compagnie; cependant, c’est un aspect qui pourrait leur nuire gravement.

Il a souligné que la tendance BARF (Biologically Appropriate Raw Food, pour son acronyme en anglais) il existe depuis plusieurs années. En fait, à partir de 1993, Ian Billinghurst, un vétérinaire, a commencé à promouvoir ce type de régime, a mené des études en Australie et, dans le cadre de celles-ci, a découvert que les chiens et les chats, principalement les premiers, devraient manger des aliments similaires à leurs ancêtres. loups sauvages.

Le régime BARF est basé sur des os contenant 50% de viande et de légumes, tous crus, ce qui est considéré comme beaucoup plus bénéfique. La base de cette théorie est la considération que les chiens devraient suivre un régime alimentaire aussi proche que possible de celui de leurs ancêtres sauvages.

Billinghurst était basé sur le cas des loups ou des dingos en Australie (une espèce de chiens sauvages ou sauvages), des mammifères qui étaient à l’origine carnivores et mangeaient de la charogne, ne s’approchaient des humains que pour manger les restes de l’espèce humaine. Et, pour cette raison, ils ont été domestiqués et ont continué à manger les restes de nourriture de l’homme, ce qui, en se sédentarisant, grâce à l’agriculture, a conduit à fournir également aux chiens des restes de céréales.

En ce sens, a-t-il dit, il a déterminé que le loup possède un gène qui lui permet de tirer parti des amidons de céréales, tandis que les chiens ont plus de 10 gènes pour la même fonction. Cela signifie que le chien s’est déjà adapté aux nouveaux aliments et qu’il est un peu plus omnivore dans son alimentation.

Il a expliqué que l’un des aspects considérés par Ian Billinghurst était: «alors donnez-lui de la nourriture crue parce que c’est ce que ses ancêtres sauvages ont mangé dans la vie libre. C’est vrai, même si dans le cas de nos animaux de compagnie, nous devons veiller à la sécurité alimentaire, sinon nous pourrions provoquer une série de maladies en ne faisant pas cuire les aliments ».

Carlos Gutiérrez a expliqué que le problème est de savoir comment choisir la nourriture que nous fournissons à nos animaux de compagnie, car si le poulet cru n’est pas correctement manipulé, par exemple, il y aurait des problèmes de salmonelles qui affecteraient les animaux de compagnie qui pourraient le consommer. En outre, la présence d’amibes est courante dans ce type d’aliments.

En outre, «nous avons vu que Listeria monocytogenes, une bactérie hautement pathogène qui cause des problèmes neurologiques, a été trouvée dans les aliments crus pour les humains et les animaux. Toutes ces situations sont celles dont nous devons également nous occuper »lorsque nous proposons un régime BARF aux animaux de compagnie.

Il a précisé qu’il n’était pas contre ce régime, l’important est de fournir aux animaux une nutrition adéquate et de s’assurer qu’ils reçoivent les nutriments nécessaires pour qu’ils puissent se développer pleinement.

Le régime BARF favoriserait la persistance de certaines maladies chez les animaux qui se nourrissent selon ce concept, dont beaucoup sont zoonotiques; c’est-à-dire qu’ils peuvent être transmis aux humains, “c’est l’un des problèmes, si j’assure la sécurité des aliments, ce ne serait pas si mal.”

Il est également vrai que lors de la cuisson des aliments, ils perdent certains nutriments, en particulier vitamines, mais aussi pour cela il existe des compléments qui peuvent remplacer ces carences. Après tout, il n’est pas approprié de servir uniquement de la viande à mon animal de compagnie.

Ce n’est pas une mauvaise option, mais …

Avec le régime BARF, on tente d’imiter le régime libre du loup; Cependant, aujourd’hui, ils ajoutent du riz blanc et des carottes, en plus des fruits, quelque chose que dans cette condition les ancêtres des loups ne consommeraient jamais, dont le vrai régime comprenait 30 pour cent de charogne, alors nous devions donner de la charogne à nos chiens, et que cela n’en valait pas la peine non plus.

Ce régime dépend beaucoup de la qualité de la nourriture que nous fournissons aux chiens, à l’origine, on parle de donner des os charnus et des viscères, quelque chose qui n’est pas géré dans cette tendance, ce qui pourrait générer de nombreuses carences chez les chiens nourris selon ce concept, il a répété.

