L’explosion d’énergie et de danse de la performance de Soleá avec la chanson ‘Palante’, il a fait tomber amoureux des téléspectateurs européens et a est resté troisième dans Eurovision Junior 2020.

Sa proposition, pop urbaine avec une touche flamenco et un message positif, composée par César G. Ross, Hajar Sbihi et Bruno Valverde, a obtenu la troisième position avec un total de 133 points, 73 de la télévision et 60 du jury professionnel, dans la 18e édition du concours pour enfants.

Valentina, de France, avec ‘J’imagine’, a remporté le concours, suivi de Karakat bashanova, du Kazakhstan, à la deuxième place.

Un Soleá ému a déclaré à TVE dès la fin du festival et a célébré sa fantastique troisième place, la même que Melani a obtenue en 2019. “Ce fut une super belle expérience et je suis super content d’avoir terminé troisième”, a déclaré le plus jeune de l’édition. “Je ne suis pas venu ici pour concourir mais pour partager ma musique”, a-t-il ajouté.

Soleá, qui s’est dit «super fier», a tenu à remercier tout le soutien reçu dans cette aventure: «Je l’ai fait de tout le cœur du monde et merci de m’apporter tout le soutien.» Maintenant, les célébrations viendront après nerfs: “” Je vais le célébrer avec toute ma famille. Je pense que toute ma famille va m’appeler pleurer, et ma grand-mère… », a-t-il ajouté.

Soleá a reçu des points des jurys d’Allemagne (10), Kazakhstan (2), Pays-Bas (10), Serbie (6), Biélorussie (7), Pologne (7), Géorgie (1), Malte (4), Russie (5) et Ukraine (8). Le jury espagnol, dont le porte-parole a été Melani, notre représentant 2019, a attribué ses 12 points à Géorgie.

Junior Eurovision 2020 à La 1 a été raconté par Tony Aguilar Oui Eva Mora, avec la collaboration de l’expert Eurovision Victor Escudero. Melani Garcia, 3ème classé en 2019, a donné les points du jury espagnol avec la Puerta de Alcalá de Madrid en arrière-plan. Par ailleurs, RTVE, qui a vécu avec Soleá ce grand événement de l’Eurovision de l’intérieur et a également offert les premières réactions du candidat espagnol.

Le jury espagnol est composé de 3 professionnels de l’industrie de la musique et de deux enfants: Emilio Mercader (producteur de musique), Jaime Terrón (chanteur), et Lola Gonzalez (chorégraphe et directeur artistique); et deux enfants appartenant également au monde de la musique.

Valentina, de France, lauréate

Valentina, 11 ans, connue en France comme l’une des membres du groupe d’enfants Kids United Nouvelle Génératio, a remporté le festival avec “ J’imagine ”, entièrement écrit en français et composé par Barbara Pravi et Igit, auteurs du thème ‘Bim Bam Toi avec lequel la France a atteint la cinquième position en 2019.

L’Espagne en Eurovision Junior

L’Espagne est revenue en 2019 avec Melani à l’Eurovision Junior, treize ans après sa dernière participation. Avec l’artiste valencien, RTVE a participé au concours à cinq reprises avec de très bons résultats: une première place (María Isabel en 2004); deux seconds postes (Sergio 2003 et Antonio José, 2005); la troisième place remportée par Melani; et une 4e place (Dani en 2006).