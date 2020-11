Devant un immense écran led qui représentait des scènes du fond de la mer, entre des filets de pêche remplis de bouteilles en plastique et habillés de couleur perle, comme s’il s’agissait de l’un des joyaux de l’océan, l’espagnol Melani García, 12 ans, a interprété la chanson Mars, qui lui a donné ce dimanche à Gliwice (Pologne) la troisième position du festival Eurovision junior. Cela faisait 13 ans que TVE avait participé au concours pour enfants et c’est la cinquième fois que la représentation espagnole figure parmi les quatre premières positions. La seule victoire espagnole remonte à 15 ans, lorsque María Isabel a balayé les téléspectateurs européens et les stations de radio espagnoles avec Before Dead Than Simple. La Pologne, qui était également le pays hôte pour avoir également gagné il y a un an, a été le pays vainqueur de la 17e édition du festival, devant le Kazakhstan.

«Je suis super content, je suis venu ici pour m’amuser et m’amuser, je ne m’attendais pas à gagner. Maintenant que je suis troisième, être dit, c’est comme … oh mon Dieu! », Dit Melani excitée par téléphone de Gliwice à EL PAÍS quelques minutes après la fin du festival. La femme espagnole fait l’éloge de la gagnante, Wiktoria Gabor, qui a interprété la chanson Superhero: “J’adore ça parce qu’elle est super entraînante, elle a une voix incroyable.” Melani a obtenu 212 points (le meilleur score espagnol pour les deux éditions pour enfants) pour les 278 du chanteur polonais.

«Nous sommes très heureux d’être de retour après tant d’années et de terminer troisième. Avec la Pologne comme favori, nous y sommes allés », commente à ce journal Ana María Bordas, directrice des projets internationaux pour TVE et chef de la délégation espagnole à Junior Eurovision. «Notre mise en scène, notre chanson et notre interprète le méritaient. Je tiens à féliciter Melani, elle a été une fille super professionnelle, toujours heureuse, ne pensant jamais à la victoire, et elle a tout fait avec un calme qui nous a surpris », déclare Bordas.

Marte, la chanson avec laquelle la femme espagnole est restée sur le podium, est une composition de Pablo Mora qui mêle pop lyrique à des moments épiques et qui tente de lancer un message en défense de la planète et de l’environnement, et d’alerte pour la dégradation de les océans. La chanson combine des moments pop, avec lesquels Melani a travaillé avec un coach vocal, avec des aigus lyriques, sa spécialité.

Le vote dans l’édition pour enfants de l’Eurovision est différent de celui des adultes. A cette occasion, les téléspectateurs pouvaient voter pour leur propre pays et la possibilité de le faire était ouverte depuis un jour et demi sur le site du festival. Les votes du public ont compté 50% et les 50% restants du résultat final ont été décidés par un jury professionnel. L’Italie et l’Albanie ont attribué la note maximale, 12 points, au représentant espagnol.

Melani est née à La Eliana (Valence) en juin 2007. À l’âge de huit ans, elle entre dans une chorale où, grâce à un professeur, elle découvre l’opéra de Mozart Due pupille amabili, débutant ainsi sa passion pour la musique lyrique qui la conduit à conduit également à maîtriser le violon et à apprendre à jouer du piano. En 2018, il est apparu dans l’émission de talents de Telecinco La Voz Kids et a gagné. Juste après, il sort son premier single, Vivo por ella, un hommage à la célèbre chanson d’Andrea Bocelli. Au début de cette année, il a publié sa version du classique O sole mio.

Melani’s a été la cinquième performance de l’Espagne à l’Eurovision Junior, un concours que RTVE a abandonné il y a 13 ans en ne partageant pas la dérive qu’il prenait. À l’époque, il n’y avait pas autant de garanties que maintenant que les mineurs étaient protégés de l’exposition publique, et l’origine des chansons n’était pas contrôlée, qui devaient être composées par les enfants eux-mêmes (maintenant ce n’est plus une exigence). Outre la victoire de María Isabel en 2004, la délégation espagnole avait jusqu’à présent obtenu deux deuxièmes places avec Sergio Jesús García (qui en 2003 a interprété la chanson From Heaven) et Antonio José (en 2005, il a concouru avec Je t’apporte des fleurs), et un quatrième place avec Daniel Fernández (qui a ensuite joué dans le groupe de jeunes Auryn) en 2006 avec la chanson Je vous donne ma voix.