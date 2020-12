Ce n’est en aucun cas une vie tranquille qu’il mène Lester depuis qu’il a décidé de participer à ‘L’île des tentations 2 ‘, une émission de télé-réalité dont on peut dire qu’elle a changé sa vie à jamais. L’ancien candidat canarien a mis fin à sa relation de plus de 10 ans avec Marta Peñate sur l’île et là, il a rencontré son partenaire actuel, Patri, bien que même des mois après cela, l’un et l’autre ne semblaient pas du tout bien s’entendre.

Lester, très en colère contre la réaction de Patri

Fatigué, éventuellement, de ne pas pouvoir avoir une relation normale et ordinaire avec son ex-partenaire, Lester a révélé dans le dernier épisode de sa chaîne MTMad qu’il avait parmi ses intentions de signer la paix avec Marta Peñate. Nous ne savons pas s’ils en avaient déjà parlé, mais la vérité est que cela a semblé plutôt le contraire lorsque Patri Pérez a soudainement semblé demander à son petit ami des explications sur ce qu’il reconnaissait devant les caméras.

Avec Lester récemment opéré, les deux ont joué dans une discussion tendue qui s’est terminée par des pleurs d’extensadora et avec l’ancien concurrent très énervé par la façon dont ces mots s’étaient installés sur lui. Les intentions du canari passent par la signature de la paix une fois que son ex-partenaire quitte «la maison forte», une réalité dans laquelle il est entré il y a quelques semaines et dont il profite au maximum. Cependant, Patri ne comprend pas ses motivations pour le faire.

L’ancien concurrent voulait régler la polémique

“Votre statut de victime me fait chier”, dit Lester dans la vidéo confrontant son partenaire Patri quand il l’a vue pleurer pour cette raison. Malgré cela, Patri a voulu régler la polémique qui a surgi à cet égard et a souligné que «nous avons traversé toutes les couleurs et ce n’est pas facile car c’est une relation qui s’expose et que les gens commentent, mais je suis amoureux et je l’aime beaucoup. Je ne l’aime pas. Je gagne de l’argent en étant avec lui et nous n’avons manqué d’opportunités pour aucun d’entre nous d’être avec qui que ce soit, mais nous avons décidé d’être ensemble et d’aller de l’avant “.

Bien qu’ils insistent pour faire taire les rumeurs d’instabilité dans leur relation, la vérité est que les deux semblent ne pas vivre leur meilleur moment depuis qu’ils ont quitté «L’île des tentations 2». Nous verrons comment se dérouleront les événements si Marta Peñate est l’une de celles expulsées dans les prochains jours dans «The Strong House» et, si oui, décide d’accepter cette trêve dans sa relation avec Lester.