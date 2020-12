Matthew Perry a passé des années très difficiles pleines de dépendances qui l’ont même amené à oublier jusqu’à trois ans de sa participation réussie à “ Friends ”, mais la situation pourrait être bien pire dans ses étapes les plus sombres. si l’on prend en compte tous les détails que son ex-petite amie a maintenant avoué dans une interview pour The Sun. L’acteur a déjà avoué dans le passé qu’il avait un sérieux problème d’alcool et qu’il consommait 30 Vicodin par jour, mais Kayti Edwards va plus loin et assure que il l’a envoyée acheter de nombreux autres médicaments même lorsqu’elle était enceinte de cinq mois.

Les deux sont sortis ensemble dans les années 2000 et après leur rupture, ils ont maintenu une grande amitié, c’est pourquoi il était toujours avec lui lorsqu’il est entré dans un programme de réadaptation. Selon elle, Perry a souffert d’une dépendance pendant des décennies, mais sa pire séquence remonte à 2011. “Elle était enceinte de cinq mois et avait des choses pour lui. Il me disait: “ Personne ne va arrêter une fille enceinte, ne t’inquiète pas«» Explique Kayti.

Suivant toujours son témoignage, l’acteur qui a donné vie à Chandler Bing a contacté ses chameaux et c’est Edwards qui est venu récupérer la marchandise: “On a ouvert le sac, parfois c’était des pilules, de la cocaïne, parfois de l’héroïne, du crack, c’était comme un sac mélangé, on ne savait jamais ce qu’il y avait à l’intérieur“Il détaille. Ainsi, j’essayais d’aider un ami en l’empêchant de” déambuler dans les rues “ou d’être attrapé par la police ou les journalistes.” Je regarde en arrière et je pense: “Quel genre d’amie était-elle?” Mais je voulais l’aider. »Cependant, au final, leur relation s’est détériorée et est devenue toxique:« Je ne pouvais pas dire non.

Même Matthew a payé son ami pour qu’il fasse ce genre de «courses» pour lui: “Il fallait juste conduire, le ramasser, l’emporter, boum, parfois trois fois par jour, parfois il gagnait 3000-4000 dollars par jour. Il m’a toujours dit que l’argent n’était pas un problème. »Il a continué à faire ce travail pendant la scène de Perry dans« Mr. Sunshine », où la drogue était amenée sur le plateau des Paramount Studios.

Ses amis se sont distancés de lui

“Son entourage ne voulait rien avoir à voir avec lui, il était un peu à sa place avec eux, juste parce qu’ils ne voulaient pas le voir comme ça, c’était très difficile“Edwards a exprimé.” Ses amis faisaient des choses amusantes et traînaient, et ils ne l’ont jamais inclus (…). C’était un peu embarrassant … Il y avait des moments où je pensais: «Comment quelqu’un peut-il faire tant de choses sans mourir? 80 Vicodin par jour, c’est mortel », a-t-il ajouté.

Et c’est que sa dépendance a atteint un point intenable, à un moment où Edwards l’a trouvé avec ses mains collées à ses jambes alors qu’il était haut. En 2011, elle a fait sa troisième admission en cure de désintoxication après les tentatives de 1997 et 2001, mais selon Kayti, elle plaisantait toujours avec «allons chercher de la cocaïne», ce qui la conduisit à penser que dans sa tête il y avait toujours la pensée qu’elle essayait d’éliminer.