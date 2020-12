À partir d’aujourd’hui, vous pouvez voir le documentaire Rising Phoenix sur Netflix. Une histoire qui raconte comment les Jeux Paralympiques ont vu le jour. En Espagne, la production s’appelle L’histoire extraordinaire des Jeux Paralympiques et est dirigée par Ian Bonhôte et Peter Ettedgui et produit par Greg Nugent, John Battsek et Tatyana McFadden. Le long-métrage a des images inédites et historiques.

Le documentaire se concentre sur la naissance des Jeux paralympiques, leur développement et leur capacité à se positionner aujourd’hui dans le troisième plus grand événement sportif au monde. Une vision qui met en lumière les adversités et le triomphe d’un Jeux qui gagne de plus en plus de followers. La première de la production aurait coïncidé avec le début des Jeux de Tokyo de cette année, qui ont finalement été reportés.

“Mon nom était Rising Phoenix (Rising Phoenix) parce que le phénix vit, meurt, brûle et ressuscite”, exprimé par Beatrice Vio, mieux connue sous le nom de Bébé a vu, lance la bande-annonce du documentaire. L’escrimeur italien est l’un des protagonistes de cette production. Avec elle, des athlètes tels que l’athlète américaine collaborent également Tatyana McFadden, le couloir Jonnie paon, les athlètes Jean Baptiste Alaize Oui Ntando Mahlangu, le nageur Ellie Cole, l’ascenseur Cui zhe et le joueur de rugby Ryley batt, entre autres. Le film comprend également le Prince Henry de Sussex, qui souligne: «Il n’y a rien d’autre au monde qui puisse vous sortir de l’obscurité comme le sport. Matt Stutzman, un gardien de but américain, fait également partie du groupe d’athlètes qui participent au documentaire. “Faire partie de quelque chose de plus grand que toi est incroyable”C’est ainsi que l’athlète décrit les Jeux paralympiques.

Rising Phoenix est alimenté par le Comité international paralympique et sera disponible dans 190 pays sur Netflix.