Après seulement deux mois depuis sa fin ‘L’île des tentations 2 ‘, ce jeudi a débuté la troisième édition du programme, créant une forte attente pour les nouveaux concurrents de l’aventure.

Le programme a commencé par la présentation des couples, venus République Dominicaine avec de nombreux doutes dans leurs relations et après avoir commis une infidélité, l’avouer à Sandra Barneda à son arrivée.

Les garçons -Diego, Hugo, Raúl, Manuel et Jésus- Ils sont arrivés à Villa Playa, où ils ont pu voir à quoi ressemble la maison où ils vivront les prochaines semaines de réalité. Pendant ce temps, les filles -Lola, Lara, Claudia, Lucie et Marin-, ils ont fait de même à Villa Montaña.

Dans les deux villas, le présentateur leur a montré la nouveauté de cette édition, la lumière de la tentation, qui résonnera dans les maisons quand l’un des membres d’un couple dépassera les limites avec les tentations.

Les premières frictions

Le premier protagoniste est arrivé lorsque les couples ont vu leurs tentations, et ce serait Diego, l’extronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa» qui est aussi chanteuse. Diego savait avant Lever du soleil, une des tentatrices, eh bien tous deux étaient les protagonistes de leur clip vidéo de ‘Bien’, et ils semblaient s’embrasser.

Ce clip vidéo a poussé Lola, sa compagne, à quitter la maison où il vivait avec l’artiste, et a fait souffrir leur relation, générant plus de méfiance: «Cela signifiait un manque de respect pour moi. Je lui ai dit de se faire foutre et le lendemain j’ai quitté la maison“Dit Lola.

Dans la rencontre avec les tentations, les garçons et les filles ont eu l’occasion de voir avec qui ils pourraient avoir une plus grande affinité face à la coexistence, ayant une certaine rencontre entre les couples et les tentations.

Dans le cas des filles, celle qui a recueilli le plus de colliers des tentateurs était Claudia, qui en a reçu trois; Lara, Lola et Marina ont ramassé deux colliers; et Lucia un seul. Pendant ce temps, chez les garçons, celui qui a reçu le plus de colliers était Hugo, avec quatre; suivi de Jésus, avec trois; et puis ce fut Diego et Manuel, avec deux chacun. Raúl n’a reçu aucun collier.

Choisir la datation

Un jour après avoir rencontré les tentations, les couples se sont retrouvés sur la plage pour le choix des dates. A cette occasion, diverses tensions entre les couples ont pu être revues.

Les premières à choisir étaient les filles. Claudia choisi Toni pour votre premier rendez-vous; Lara opté pour Javi; Lola choisi Simone, créant un nouveau conflit avec Diego, qui était bouleversé par la façon dont son partenaire devait expliquer pourquoi il avait choisi l’italien; Marin choisi Isaac; et Lucie il est resté avec Victor.

Quant aux garçons, Raul choisi Lara; Hugo il a opté pour Stefany; Diego a choisi d’avoir un premier rendez-vous avec Jennifer, provoquant certains désagréments à Lola; Jésus choisi Bela; et Manuel choisi Nahia.