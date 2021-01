Après une longue attente pour les fans de l’émission, celle-ci est enfin devenue officielle. La troisième édition de ‘L’île des tentations’ débutera ce jeudi 21 janvier, dans Telecinco.

À peine deux mois après la fin d’une deuxième édition pleine d’histoires épicées, il y avait de nombreuses rumeurs qui indiquaient que ce troisième arriverait plus tôt qu’on ne le pensait, et ça l’a été.

Le programme commencera à 22h00, tel que rapporté par la chaîne elle-même, et sera étendu jusqu’à 00h30, obligeant les téléspectateurs à rester attachés au canapé pour rencontrer les couples qui se lanceront dans cette aventure.

À partir de cette semaine, les noms de Diego et Lola, Jésus et Marina, Hugo et Lara, Raúl et Claudia, et Manuel et Lucie, ils sonneront dans toute l’Espagne comme les protagonistes de l’édition précédente l’ont fait. Ils ne seront pas seuls, et c’est ça ils seront accompagnés de 20 tentateurs (10 garçons et 10 filles), qui essaieront de vous faire tomber amoureux.

Quand auront lieu les galas?

Pour le moment, Telecinco a parié jeudi soir comme date de la célébration des galas de cette troisième édition de «L’île des tentations», dans laquelle Sandra Barneda et les cinq couples occuperont le devant de la scène.

Cependant, Mediaset Espagne Il n’a pas encore précisé s’il résistera à ses concurrents avec deux galas par semaine, ne pouvant surprendre et ne lui épargner qu’une journée et ainsi doser le contenu pendant plusieurs semaines.

Pour leur part, débats la Lundi, Le premier étant le 25 janvier, à 23 h 00, sur Telecinco. Pendant ce temps, ceux qui sont abonnés à Mitele Plus pourront accéder à l’émission à partir de 22h30.

Un aperçu chez Mitele Plus

Les personnes qui sont abonnés à la plateforme Mitele Plus aura un avantage sur le reste, et c’est ils pourront profiter du premier gala en entier et sans interruption un jour avant le reste, en première le mercredi 20 janvier.