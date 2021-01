Après le succès de ses deux premières tranches, Telecinco lance ce soir la troisième saison de “ L’île des tentations ”, qui a de nouveau Sandra Barneda à la barre. L’émission de télé-réalité a été tournée en République dominicaine il y a quelques mois et remplace «La Casa Fuerte».

Les noms et photos des couples participants ont été révélés à l’avance. Dans les bandes-annonces, il est clair que l’île ne manquera pas à nouveau les drames, les conflits, les trahisons et les passions les plus déchaînées. Comme cela s’est déjà produit dans les éditions précédentes, Parmi les candidats, il y a des visages familiers et des visages totalement nouveaux:

Diego et Lola

Telecinco

Le couple s’est rencontré à “ Mujeres Y Hombres Y Viceversa ” il y a trois ans, quand Diego, alors tronista, a choisi de partir avec Lola, l’une des aspirantes à tomber amoureuse de lui. Leur relation va bien jusqu’à il y a quelques mois, lorsqu’elle a découvert que il s’était fait baiser avec deux mannequins sur le tournage de son dernier clip vidéo, information qu’il lui a délibérément cachée. Cela s’est déclenché entre les deux une crise de confiance Cela les a amenés à vouloir relever le défi de la réalité pour surmonter cela complètement et pouvoir se recentrer sur leur avenir commun: ils veulent avoir un enfant.

Jésus et Marina

Telecinco

Leur histoire d’amour a commencé à Séville il y a cinq ans, ce qui fait du couple le plus ancien de tous les participants. Leur romance a connu de bons et de moins bons moments. Après les deux premières années, ils sont arrivés les pauses, les secondes chances et, finalement, l’usure. Marina a raté plus d’une fois et Jesús est fatiguée de ses «échecs». Participant à «L’île des tentations», les deux cherchent à raviver l’étincelle de l’amour.

Hugo et Lara

Telecinco

Nous l’avons rencontré sur «Big Brother 15». Le couple se fréquentait depuis quatre ans et le déclin commence à être évident: Après les deux premières années très amoureuses, la relation a commencé à se briser, et les ruptures ont suivi. Hugo a même quitté la ville en laissant Lara derrière, qui, bien que retourné plus tard vers lui, ne lui a toujours pas pardonné cette fuite. Les deux veulent restaurer leur confiance dans l’île, ce qui est essentiel avant de décider d’avoir un enfant ensemble.

Manuel et Lucia

Telecinco

Ils sont ensemble depuis trois ans et sont l’un des couples les plus populaires de Puerto Real, Cadix, où avant de rencontrer Lucie, Manuel était connu pour ses conquêtes. Quand ils ont commencé à sortir ensemble, il a fait un effort pour apaiser leur style de vie, mais ses intentions sont tombées dans l’oreille d’un sourd et a fini par être infidèle à Lucie, qui, à ce jour, reconnaît que La jalousie est devenue un nid constant de problèmes et de disputes.

Raúl et Claudia

Telecinco

Au début de leur histoire d’amour, ils avaient une relation ouverte. Jusqu’à ce que Claudia se lasse de devoir “ partager ” Raúl et lui a demandé d’arrêter de voir d’autres personnes. Il a accepté à contrecœur après une grande insistance de la part de sa fille et malgré le fait qu’il était à l’aise avec la situation d’origine. À ce jour, les deux prétendent être dans un bon moment en couple, bien que ils ont encore des doutes et des insécurités latents.