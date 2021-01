Mayka c’est encore des nouvelles dans Mediaset. Il y a quelques jours, la bombe a sauté à laquelle il avait été infidèle Tony Spina avec Gonzalo Montoya, Et maintenant, une autre exclusivité est apparue, qu’ils ont avancée ce samedi dans ‘Viva la vida’, et c’est a commencé une romance avec Thibaut Courtois.

Le concurrent de la deuxième édition de ‘L’île des tentations’ a une nouvelle illusion, et le photographe Diego Arrabal a révélé des indices sur un célèbre tout au long du programme, coïncidant ainsi avec la figure du gardien de but du Real Madrid.

Des indices sur le footballeur

“C’est une personne célèbre en Espagne et à l’international. Il est très bon dans son métier. Il est séparé et a deux enfants, un garçon et une fille. Avait un relation avec un travailleur Telecinco. Dans son travail, il est l’un des meilleurs. Il est footballeur, joue dans Première division, Et c’est gros titre dans l’une des plus grandes équipes du monde », a déclaré le collaborateur.

Après les nombreux indices qui ont été donnés, Diego Arrabal a révélé que la personne à laquelle il faisait référence était Courtois, qui est le père de Adriana et Nicolas, qui avait une relation avec Marta Domínguez, et qu’il a eu une liaison avec le collaborateur de la télévision Alba Carrillo.

Les paparazzi ont également souligné que “ils commencent quelque chose”, visant une romance, et ainsi dévoiler l’un des attentats à la bombe de ce début d’année 2021.

Mayka nie les faits

Ce dimanche, un jour plus tard, Mayka a été chargée de nier les faits, niant même tout type de rapprochement avec le gardien du Real Madrid: “Toutes les rumeurs de relation ou d’approche possible avec Thibaut Courtois sont totalement fausses”, a souligné.

Par ailleurs, il a ajouté que ce lundi il donnera ses seules explications à ce sujet, et ce sera à travers sa chaîne de Mtmad, où il publie périodiquement des chapitres de sa vie professionnelle et personnelle.

Capture des histoires de Mayka. Instagram (@maii_rg)

De «Socialité», ils ont également veillé à ce que a passé le réveillon du Nouvel An à la fête privée d’un joueur de football, et que le lendemain, elle a été vue dans les rues de Madrid avec Tony Spina. Cependant, via son compte Instagram, il l’a aussi nié.

Son infidélité à Tony Spina

Tout cela vient après L’infidélité de Mayka à Tony Spina, bien, accompagné de Inma Campano -une autre des candidates de ‘La isla de las Tentaciones 2’-, s’est rendue à Séville pour enregistrer un nouvel épisode de sa chaîne Mtmad, où ils se sont rencontrés Gonzalo Montoya, l’un des participants de la première édition de la réalité de la République dominicaine.

C’est avec lui qu’elle a eu une liaison, étant infidèle à Tony, qui participait à ce moment-là à ‘La maison forte 2‘ près de Aurah Ruiz. “Ce n’était pas prémédité”, a expliqué l’ex-partenaire de Pablo.