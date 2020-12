Lester Duque a réapparu à côté de Patricia Perez sur votre chaîne ‘Mon moment’, depuis la plateforme vidéo Mediaset, Mtmad. A cette occasion, le canari a montré le résultat de votre travail du nez.

Le couple de la deuxième édition de ‘L’île des tentations’ a de nouveau parlé de l’opération de rhinoplastie que Lester a subie fin novembre, intervention à laquelle il est resté “très heureux”.

Étonné du résultat

“C’est un spectacle, J’aime. Je suis un peu gonflé mais je suis content. Je suis content parce que je ne vois pas mon petit nez. Je suis très content de mon nouveau petit nez, j’ai adoré le résultat et je ne m’y attendais pas, vraiment. Le chirurgien m’a dit que le résultat final sera visible dans quelques mois“Lester lui-même a dit en se regardant devant un miroir avec son nouveau nez.

Sa copine, Patri, Elle était également présente à la clinique où le canari a été opéré et a été la première à voir son visage: «Montre-moi ce« petit nez ». C’est super joli et c’est super droit, j’adore ça“, il a souligné.

Après un certain temps avec le bandage, le canari a pu voir le résultat de son opération du nez, pour laquelle son ex-partenaire, Marta Peñate, l’habitude de se référer à lui comme Pinocchio, blâmer la taille de celui-ci.

Image de Lester après son travail de nez. Mtmad

Le don de Jesé Rodríguez

Lester Duque a également profité de son départ à la clinique pour apporter le beau cadeau qu’est-ce que ton ami t’a fait Jesé Rodríguez, Avec qui il a une relation étroite depuis qu’ils se sont rencontrés lors d’une fête.

L’ancien joueur de Paris Saint Germain lui a donné un Chaîne Versace: «J’ai adoré la chaîne qu’il portait. Quand Patri et moi sommes venus à Barcelone, il m’a appelé au téléphone et m’a dit: ‘eh gros, J’ai quelque chose pour toi, va dans la boutique Versace“, et c’est là qu’il a trouvé son cadeau.

“En très peu de temps Je le considère comme un ami et honnêtement, il me semble un oncle dix“a ajouté le canari, qui est conscient de la situation que traverse le footballeur, et qui pense qu’il aura un futur “calme” près de Aurah Ruiz, avec qui une nouvelle opportunité a été donnée.

Image de la chaîne Versace que Jesé Rodríguez a donnée à Lester. Mtmad

Ils arrivent à OnlyFans

Enfin, Lester et Patri ont également évoqué leur image controversée dans laquelle la tentatrice est apparue complètement nu, et ils ont ajouté que les deux ont pris la décision d’ouvrir un compte OnlyFans, la plate-forme où ils prétendent recevoir de l’argent en échange de la publication de contenu sexuel.