L'INAI est un organisme autonome et indépendant: les commissaires

Mexico.- Lors de sa première session ordinaire de 2021, la Plénière du Institut national de la transparence, de l’accès à l’information et de la protection des données personnelles (INAI) a présenté un bilan général de ses travaux; et les actions entreprises au profit de la société et l’exercice de leurs droits d’accès à l’information et de protection des données personnelles, au cours des 5 dernières années.

La commissaire présidente, Blanca Lilia Ibarra Cadena, a assuré que l’INAI constitue un élément central de la conception démocratique de l’État mexicain; qui œuvre avec détermination et conviction pour la défense des libertés et des droits des personnes; ainsi que dans la construction de ponts de communication avec les autorités, afin que les citoyens aient l’information immédiatement et précisément.

“Nous honorons la mobilisation sociale qui a permis à la population de disposer d’un organe autonome, indépendant et impartial pour la soutenir”, a-t-il souligné.

Pour sa part, le commissaire Francisco Javier Acuña Llamas a affirmé que le modèle mexicain était le premier au monde à englober la transparence publique et la protection de la vie privée.

À cet égard, il a souligné le rôle de l’INAI en tant que garant du droit à la protection des données personnelles.

Il a expliqué que, dans la sphère publique, l’Institut vérifie que les sujets obligés de l’ordre fédéral respectent la loi; tandis que dans le secteur privé, c’est la plus haute autorité en la matière.

Parallèlement, le commissaire Adrián Alcalá Méndez a souligné que l’INAI est devenue un acteur fondamental de la vie démocratique du Mexique.

L’INAI, a-t-il dit, est “un élément clé pour mettre en lumière toutes les informations nécessaires pour autonomiser la société et désinfecter les personnes qui dérogent à leur devoir de service public”.

