L'industrie de la restauration faiblit: CONCAMIN

Mexico.- L’industrie de la restauration de l’État du Mexique, de Puebla et de Mexico attend une date certaine et sûre pour rouvrir ses activités.

Dans ces entités, dans lesquelles l’enregistrement des infections et des décès est monté en flèche, l’industrie a rappelé qu’après si longtemps avec les portes de leurs entreprises fermées, ils ont maintenu le paiement de leur masse salariale et de leurs obligations de travail et fiscales.

Cependant, la situation pour la plupart d’entre eux devient insoutenable, de sorte qu’ils ne peuvent pas être maintenus sans avoir au moins une date certaine et sûre pour leur réouverture, afin de pouvoir prendre des décisions sur la viabilité de leurs entreprises.

En ce sens, Francisco Cervantes Díaz, président de la Confédération des chambres industrielles des États-Unis mexicains (CONCAMIN), a fait confiance à ce que les autorités de ces entités trouveront des formules permettant aux entrepreneurs de la restauration d’exploiter leurs entreprises conformément à leurs politiques de santé.

Les travailleurs de LEE exécutent le “Cacerolazo: ouvrir ou mourir”

“Nous ne pouvons pas laisser cette industrie, qui génère un grand nombre d’emplois formels et est une source sûre d’importantes contributions fiscales, faiblir.”

Ce qui précède a été exprimé après une longue période de fermeture des opérations dans l’industrie de la restauration du pays; liées aux effets de la pandémie par Covid-19 et les mesures que les autorités mettent en œuvre pour y faire face.

Cervantes Díaz a rappelé que des milliers d’entreprises du secteur de la restauration ont subi de graves conséquences sur leurs opérations et leur économie; qui s’étend non seulement à ses clients, mais également à ses travailleurs, fournisseurs, propriétaires et banques.

L’apprentissage du traitement de la pandémie dans le pays a conduit les autorités à mettre en place des politiques différenciées dans leurs états respectifs.

L’industrie de la restauration a pu fonctionner avec moins d’altérations dans les États avec des feux verts, jaunes ou oranges; et même dans ceux avec une lumière rouge.

Comme c’est le cas à Morelos, où des accords ont été conclus qui ont permis aux actions sanitaires du gouvernement de ne pas être affectées par le fonctionnement réglementé de cette industrie.

ebv

