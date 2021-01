Mexique.- Il Conseil général de l’Institut national électoral (INE) approuvé par une majorité de 10 voix pour et un contre, le mécanisme pour les partis politiques qui le souhaitent renoncer à leur temps à la radio et à la télévision pour la diffusion d’articles promotionnels qui traitent de la situation d’urgence sanitaire due au COVID-19.

Lors d’une session extraordinaire, la séance plénière a précisé que la diffusion des campagnes pour faire face à la situation pandémique actuelle doit avoir un caractère institutionnel et s’abstenir d’inclure des phrases, images, voix ou symboles qui pourraient être constitutifs de propagande politique ou électorale, ou des éléments de propagande personnalisée. de tout fonctionnaire.

Il a souligné qu’avec cette détermination, les partis politiques nationaux et locaux expriment, s’ils le décident, leur renonciation à la prérogative à la radio et à la télévision d’assister à l’urgence sanitaire, car ce n’est qu’ainsi que les documents et les ordres de transmission de la messages de santé aux revendeurs de radio et de télévision.

Le président de l’INE, Lorenzo Córdova Vianello, a mentionné qu’il s’agit d’un accord spécifique pour l’utilisation de la prérogative et que le parti politique doit définir s’il renonce tout ou partie du temps à la radio et à la télévision, ainsi que la période qui est circonscrite à un contexte très particulier, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’urgence sanitaire soit déclarée levée.

«L’utilisation de la prérogative est régie par des règles qui ne sont pas modifiées par cet accord. Celui qui décide de la règle est le parti dans ce qui lui correspond. Et les règles sur la radio et la télévision, la loi et les règlements correspondants, établissent ce qui se passe si le parti n’envoie pas d’articles promotionnels pendant une période déterminée », a-t-il ajouté.

La Conseillère Claudia Zavala Il a souligné que ce sont les partis politiques qui définissent le temps qui va être assigné à administrer avec les partis promotionnels envoyés par le ministère de l’Intérieur.

Ce que nous faisons, a-t-il précisé, «est de générer le modèle pour que cette dispense de délais fonctionne et, évidemment, l’autorité habilitée à nous envoyer les articles promotionnels qui doivent être placés est SEGOB. Et la Direction exécutive des prérogatives et des partis politiques doit être claire que ces articles promotionnels devront être mis dans le modèle du parti qui a démissionné ».

À ce stade, le conseiller Ciro Murayama Rendón a estimé que seuls les partis politiques qui renoncent à leurs prérogatives devraient en informer l’INE, en précisant les conditions dans lesquelles ils le font, y compris la période, s’il s’agit de radio ou de télévision ou d’une seule de ces deux options, en plus de savoir s’il s’agit d’une directive fédérale ou local, en considérant toujours que ces espaces ne peuvent être utilisés à des fins électorales.

“Les partis qui décident de ne pas démissionner n’ont rien à nous dire, car l’ordinaire est qu’ils font usage de leur prérogative, ils n’ont rien à nous répondre, nous continuerons toujours à les guider, ce n’est pas nécessaire, car ce droit leur a déjà été donné. la Constitution », a-t-il ajouté.

Lorsqu’un parti politique renonce à sa prérogative et rapporte précisément comment cette démission sera effectuée, l’INE, par l’intermédiaire de la Direction des prérogatives et des partis politiques, remplacera son matériel par le matériel promotionnel envoyé par le ministère de l’Intérieur.

Une réponse est donnée à la demande de la Coordination générale de la communication sociale et porte-parole du gouvernement de la République

A un autre moment de la session, les conseillers ont répondu à la demande formulée par la Coordination générale de la communication sociale et porte-parole du gouvernement de la République et à la majorité -10 voix pour et un contre-, concernant l’exercice du pouvoir de l’attraction en matière de radio et de télévision afin d’allouer le temps qui correspond à la gestion de la diffusion des campagnes pour faire face à la situation d’urgence due à la pandémie causée par COVID-19.

A cet égard, le Conseil général a approuvé que la demande relative à la disponibilité de temps à la radio et à la télévision administrée par l’INE doit être faite par l’intermédiaire de l’autorité compétente pour cela; c’est-à-dire le ministère de l’Intérieur.

ETl Président Counsel, Lorenzo Córdova Vianello, a exprimé sa surprise devant les canaux utilisés par le gouvernement fédéral pour demander le transfert du temps que l’Institut a pour prérogatives, «puisque la Coordination de la Communication Sociale et le Porte-parole de la Présidence de la République ne sont pas une autorité compétente pour administrer temps de l’État et beaucoup moins, par conséquent, de faire la demande à l’Institut national électoral ».

Il a affirmé que l’INE est autonome, mais ce n’est pas un organe autarcique et qu’il y a une bonne communication avec le gouvernement fédéral, “nous savons que nous devons collaborer pour résoudre les problèmes nationaux majeurs avec les différentes entités gouvernementales, dans le plein respect de nos compétences et attributions” Par conséquent, les autorités compétentes devront évaluer et recourir aux pouvoirs du gouvernement fédéral pour être en mesure de se conformer pleinement à la communication sociale requise à cet égard.

Le conseiller Murayama a souligné que la loi organique de l’administration publique fédérale indique qu’il est de la responsabilité du ministère de l’Intérieur d’administrer le temps dont dispose l’État à la radio et à la télévision, à l’exception de ce qui est établi dans les lois électorales et non à la Coordination générale de la communication sociale et au porte-parole de la présidence de la République “de telle manière que nous Nous avons reçu une lettre de quelqu’un qui n’a pas de pouvoirs sur l’administration du temps de l’Etat ».

A cet égard, la conseillère Dania Ravel a souligné qu ‘”il existe d’autres moyens de diffuser des messages à la radio et à la télévision qui n’impliquent pas de modifier les délais auxquels les partis politiques ont droit en période électorale”.

La conseillère Claudia Zavala a précisé que l’autorité électorale doit créer les conditions pour que les partis politiques puissent donner une réponse, celle qu’ils jugent pertinente.

Les délais d’obtention de l’aide citoyenne sont modifiés; ainsi que la supervision des conseils fédéraux et des bureaux locaux

En raison du feu tricolore épidémiologique et de la situation d’urgence dans le pays, le Conseil général de l’INE a approuvé à l’unanimité la prolongation des délais pour obtenir le soutien des citoyens pour les conseils fédéraux et pour les bureaux locaux d’Aguascalientes, Chihuahua, Mexico, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán et Zacatecas, à renouveler lors du processus électoral simultané 2020-2021.

LIS

emc