Mexique.- Il Institut national électoral (INE) a appelé les Mexicains vivant à l’étranger à participer au processus électoral 2020-2021 et à demander leur inscription sur la Liste nominale des électeurs résidant à l’étranger (LNERE) avant le 10 mars prochain, date à laquelle se termine la période ouverte pour manifester. votre intention de voter.

Le jour du scrutin du 6 juin 2021, les citoyens résidant à l’étranger, originaires de Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí et Zacatecas, peut voter pour le poste de gouverneur de ces entités.

De plus, les natifs de Mexico pourront élire une députation de migrants et ceux de Jalisco une députation de représentation proportionnelle.

De manière inédite, ils pourront cette fois exercer leur droit de vote à la fois par courrier et en ligne.

Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent faire leur demande gratuitement via INETEL ou le système d’inscription pour voter à l’étranger via le lien https://votoextranjero.ine.mx, où les citoyens peuvent s’inscrire facilement, donner suivez et connaissez l’état de votre demande.

Les citoyens peuvent demander leur inscription auprès de la LNERE à la fois avec un justificatif de vote délivré à l’étranger, ainsi qu’avec un justificatif de vote délivré sur le territoire national.

Jusqu’au 18 décembre, sept mille 820 candidatures ont été reçues par ces moyens, de 68 pays du monde, qui ont été validées conformément à la législation en vigueur en la matière, ce qui permettra aux personnes intéressées de participer à un processus électoral sans précédent. car, pour la première fois, le vote peut être émis par voie électronique.

Les demandes reçues proviennent principalement de ressortissants résidant aux États-Unis (6091) Canada (440), Espagne (246), Royaume-Uni (116) et France (113) et Allemagne (100).

Les entités classées selon le plus grand nombre de demandes d’enregistrement signalées à la date limite sont Mexico (2 845); Jalisco (1 305); Michoacán (1 071); Guerrero (780); Chihuahua (519); Zacatecas (416); San Luis Potosí (376) et Nayarit (204), Querétaro (190) et Colima (84).

Parmi les candidats, 57,76 pour cent; c’est-à-dire que 4 517 sont des hommes et 42,24% sont des femmes (3 330).

Dans les jours suivants de janvier, l’INE a annoncé qu’elle procéderait à la troisième simulation du système de vote électronique via Internet afin que le processus se déroule dans des conditions idéales garantissant le respect et la légitimité des votes émis par voie électronique.

