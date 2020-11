Mexico – L’acte de naissance, dont le but principal est d’identifier toute personne sans se présenter goûts ou volontés.

Cependant, dans le État de Jalisco, ce scoop semble être perdu à cause des changements que le gouvernement local proposé.

La réforme, promue par le directeur de la diversité sexuelle de la État de Jalisco, Andrés Treviño Luna et modifié par l’exécutif, réglemente le changement de sexe.

Qu’il n’est pas légiféré dans la loi sur l’état civil et le code civil de l’État.

Patricia Dávila Orozco, membre de Voz en Acción, a exprimé dans un entretien avec Siete24.mx, que cette initiative dans l’entité pourrait poser des problèmes à court terme.

C’était une action surprise, car la majorité des citoyens ont été surpris par ce changement, et nous voulons alerter la société que ce changement Ce n’est pas aussi simple que vous le souhaitez, dit-il.

Dávila Orozco, a également fait remarquer que Cette disposition des autorités viole la sécurité juridique des citoyens.

Il a dit que cette action était à la demande d’un groupe de diversité sexuelle, qui en dépit d’être une minorité, a obtenu une réponse rapide, sans prendre l’avis de la majorité de la société jalisco.

Le gouvernement devrait donc s’attacher davantage à accorder plus d’attention à ce dont il a vraiment besoin.la population, a déclaré le membre de Voice in Action.

Ces types d’actions suppriment le la sécurité juridique au moment d’avoir une «nouvelle» identité chez une personne.

Patricia Dávila a également déclaré que faciliter un tel changement transcendantal pour les enfants, tel que le changement de sexe à un si jeune âge, cela dénote un manque d’analyse psychopédagogique.

Conduisant à des conséquences alarmantes chez les enfants et les adolescents.

Lic. Patricia Dávila Orozco, membre de Voice in Action

En affectant son développement sain et son avenir, même si ses parents l’ont soutenu.

De plus, les enfants et adolescents sont en cours de développement leur capacité décisionnelle et devraient être aidés et guidés.

Il a précisé que la Convention relative aux droits de l’enfant, dans sa L’article 8 est que «les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité.

Y compris la nationalité, le nom et les relations familiales conformément à la loi sans ingérence illicite.

Au moment de la signature de cet accord, le Mexique Il s’est engagé à respecter sa véritable identité, pas celle que la personne souhaiterait à ce moment-là avoir, a-t-il ajouté.

Il a également évoqué l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE).

Ratifié par le Mexique, dans toute décision concernant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte en premier.

Garantir le respect et la protection de leur intégrité physique, psychologique, morale et spirituelle, favorisant ainsi le changement d’identité sexuelle.

Même si elle n’est légale que sur la base d’une situation temporaire, elle ne correspond pas à cette obligation de l’Etat.

Enfin, Patricia Dávila a appelé la société à ce que lorsque ces types d’actions soient entendus.

Ascenseur de la société la voix, exprimez votre désaccord aux législateurs, afin qu’ils écoutent les besoins de la majorité de la société.

