Mexico,– Le premier tour des Playoffs de la saison 2020-2021 dans la Ligue mexicaine du Pacifique a pris fin, laissant quelques demi-finales réservées aux prévisions.

Toutes les séries se sont terminées dans le sixième match, laissant 4-2 pour les Sultanes de Monterrey, Yaquis de Obregón, Naranjeros de Hermosillo et Tomateros de Culiacán.

La première équipe à obtenir sa passe dans la Ligue mexicaine du Pacifique a été les Sultans de Monterrey, battant les Aguilas de Mexicali dans leur parc par 7-2. Le neuvième de Monterrey a atteint sa première demi-finale de sa jeune histoire en Ligue.

Plus tard, le ticket a été consommé pour les Yaquis de Obregón, qui ont réussi à s’imposer à domicile par un score de 8-1 sur les Charros de Jalisco dans le match 6. Les Yaquis chercheront à atteindre une Série Finale comme ils l’ont fait pour la dernière fois dans le match. Saison 2018-2019.

Les Naranjeros de Hermosillo ont confirmé qu’ils étaient la meilleure maison de la campagne, la série est revenue au stade de Sonora et dans un match serré 6 qui s’est terminé 1-0, ils ont réussi leur passe en éliminant les Venados de Mazatlán.

Enfin, l’actuel champion Tomateros de Culiacán, a battu les Algodoneros de Guasave en tant que visiteurs, 4 points sur 3 et a ainsi réussi à se qualifier pour la ronde des quatre meilleurs pour continuer à défendre son titre.

De cette façon, avec les règlements de la Ligue mexicaine du Pacifique, les demi-finales ont été laissées; (4) Tomateros de Culiacán c. Yaquis de Obregón (1) et (3) Sultanes de Monterrey vs. Naranjeros de Hermosillo (2), étant la position générale, l’outil pour définir les positions, Yaquis et Naranjeros ouvriront la série comme locale.

Horaires des demi-finales

Naranjeros de Hermosillo: Du lundi au samedi 19h00 et dimanche 18h00

Yaquis de Obregón: Du lundi au dimanche 18h00

Tomateros de Culiacán: Du lundi au vendredi 20h00, samedi et dimanche 18h00

Sultans de Monterrey: Du lundi au samedi 16h00 et le dimanche à 14h00

