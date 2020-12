Le retour du dieu nordique dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) excitera et amusera non seulement les téléspectateurs, mais aussi “ Loki ” apporterait des changements aux studios Marvel, qui marquera un avant et un après dans la franchise de super-héros la plus pertinente de l’industrie.

Dans la première bande-annonce de cette série originale de Disney + où il sera raconté ce qui s’est passé avec cet anti-héros après s’être échappé des Avengers avec le troisième acte lors des événements de ‘Avengers: Endgame’. Ses aventures le mèneront donc à être capturé par le Autorité de modification du temps (TVA) et plus tard, vous commencerez à travailler pour eux.

Ce qui frappe le plus dans cette avancée, ce sont les différentes références au MCU et les réalités qui existeraient dans cet univers, par exemple le camée possible de Black Widow, New York en ruines ou les planètes inconnues qui apparaissent, tout cela grâce au fait que Loki voyagera à travers différentes parties du temps et de l’espace.

Selon Comicbook.com, avec tout ce qui est mentionné ci-dessus, cela indique que “ Loki ” apporterait des changements à Marvel Studios, principalement dans la construction du MCU, En d’autres termes, en voyageant à des époques et des réalités différentes, on pourrait en comprendre un peu plus sur le passé de cet univers et comment il s’est développé au cours des siècles.

Juste un autre projet, plus parlerait de l’histoire du MCU, ‘Eternals’, car comme son nom l’indique, les protagonistes sont éternels et ont vécu pendant de nombreux siècles et selon certaines sources proches, une sorte de résumé historique sera fait dans le film, pour voir ce que ces héros ont vécu.

La première de “ Loki ” aura lieu en mai 2021 et ses enregistrements se poursuivent toujours, car la pandémie de coronavirus l’a retardé, mais on dit qu’il est encore nécessaire de terminer les travaux sur les décors.