Un jour comme Aujourd’hui, mais en 1923, est née l’une des voix et artistes espagnols les plus acclamés de l’histoire: Lola Flores, La Faraona. Né à Jerez de la Frontera, il a fait de sa musique et aussi de son accent un symbole international. Coïncidant avec cet anniversaire, Cruzcampo a mis en lumière sa nouvelle campagne publicitaire, un spot “ avec beaucoup d’accent ” qui se vante de l’Andalou et avec Lola Flores.

L'accent est notre trésor, ne le perdons jamais.

“L’accent est notre trésor, ne le perdons jamais” lit la campagne de la marque de bière. Et c’est que l’accent andalou est, avec Lola Flores, le principal protagoniste de l’annonce pour faire appel aux racines.

Grace à Technologie Deep Face, Lola Flores “ ressuscite ” et apparaît dans l’annonce parlant à plusieurs jeunes Les artistes andalous sur l’importance de conserver son essence et son accent en font partie. “L’accent est que vous pouvez voir les coutures et les ourlets, que vous écoutez votre hoquet. Peu importe que vous soyez de La Conchinchina ou de Linea de la Concepción », dit La Faraona sur place.

Selon Cruzcampo, l’idée de l’annonce est briser les stéréotypes et les stigmates qui existent à propos de l’accent qu’ils considèrent comme «un trésor» À ne pas manquer.

Comme prévu, le spot a eu un grand impact sur les réseaux sociaux, qui sont tombés amoureux de la “ réapparition ” de Lola Flores:

Cette publicité #Cruzcampo a été réalisée avec l’intelligence artificielle. Ils ont utilisé plus de 5 000 images pour recréer la voix, les gestes et l’intonation de Lola Flores.

Félicitations @Cruzcampo. https://t.co/koZbm5Jr2t pic.twitter.com/9zPBT1hGRU – Ibon Pérez (@ibonpereztv) 21 janvier 2021

À quel point la campagne @Cruzcampo avec Lola Flores est scandaleuse

Technologie appliquée à la publicité.

Technologie appliquée à la publicité. C'est ainsi que Lola Flores est revenue à la vie.