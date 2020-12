Mexico.- Ce jeudi a commencé l’application du vaccin contre Covid au Mexique. À l’hôpital général de Mexico, dans la zone militaire de Querétaro et à l’hôpital Covid de Toluca, dans l’État de Mexico, les premières doses ont été appliquées au personnel de santé.

Après le refroidissement du vaccin Pfizer à 4 degrés, l’événement s’est déroulé sous la direction du sous-secrétaire à la Santé Hugo López Gatell et des directeurs de l’IMSS, Zoé Robledo et de l’ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Le président Andrés Manuel López Obrador a souligné que le Mexique, qui est le premier pays d’Amérique latine où la vaccination commence.

Après l’annonce officielle de López Obrador et celle décrite par Jorge Alcocer Varela, chef du ministère de la Santé, et le chancelier Ebrard Casaubon ont dressé une liste des achats du vaccin dans plusieurs pays qui concluent la troisième phase de tests de laboratoire dans le pays, un lien a été établi avec les sites où le personnel de santé a reçu la première vaccination.

Mexico

À l’hôpital général du Mexique, où étaient présents Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de Mexico, et le sous-secrétaire López Gatell, ils ont été témoins du vaccin devant des éléments de l’armée et du personnel de santé qui a été appliqué à l’infirmière spécialisée María Irene Ramírez, qui Il se trouve sur la première ligne de l’hôpital Rubén Leñero, où il soigne les patients Covid.

Ravi d’assister aux premiers vaccins contre le COVID-19 dans notre pays. Elle a été reçue par María Irene Ramírez, une infirmière spécialisée et le Dr Fernando Molina de thérapie intensive à l’hôpital général Rubén Leñero. La santé est un droit. Vaccination universelle et gratuite. pic.twitter.com/OlEp67EW2C – Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 24 décembre 2020

Queretaro

À Querétaro, Zoé Robledo, chef de l’IMSS, a rapporté la vaccination dans le quatrième régiment de la 17e zone militaire, avec María del Rosario Lora López, infirmière, qui s’occupe des Covid; le premier à être vacciné par le lieutenant Eloísa María del Rosario; dit qu’elle se sent bien et excitée. Le gouverneur Francisco Domínguez était un témoin honoraire.

C’est le début de la fin de la pandémie. Elle est l’infirmière María del Rosario Lora López de HGR2 «El Marqués», la première travailleuse de @Tu_IMSS à recevoir le # VacunaCOVID19. Aujourd’hui à Querétaro. Voici à quoi ressemble la lumière au bout du tunnel. Il y a de l’espoir. pic.twitter.com/Hh4tvelhW8 – Zoé Robledo (@zoerobledo) 24 décembre 2020

État de Mexico

La liaison a déménagé à Toluca, État du Mexique, où le directeur de l’ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, a signalé qu’il y avait dix modules avec des vaccins; Le Dr Daniel Díaz a été le premier à être vacciné; Le Dr Díaz a déclaré qu’il était reconnaissant pour le vaccin et qu’il continuera à diriger avec soin en première ligne. Le gouverneur Alfredo del Mazo Maza était présent.

Palais national

Pendant la conférence de presse au Palais NationalLópez Obrador a déclaré que la vaccination du personnel de santé sera étendue à tout le pays; tant que le vaccin sera plus disponible dans d’autres pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et l’Allemagne, il y aura un plan pour continuer la vaccination dans les phases suivantes pour les personnes âgées, les personnes âgées de plus de 80 ans, celles qui ont 70 ans. à 80 ans et jeunes adultes, aux étapes suivantes.

