Mexico.- Mauricio Kuri González a annoncé sa séparation en tant que coordinateur du banc PAN au Sénat, qu’il a occupé pendant les deux dernières années.

Dans une lettre adressée aux membres du Groupe d’action national parlementaire, le sénateur de Querétaro a affirmé qu’il s’agissait de l’expérience la plus honorable et la plus enrichissante de sa vie professionnelle.

“Je suis convaincu que les questions les plus importantes de la vie nationale doivent inclure la vision des personnes dans la société”, a déclaré Kuri González.

De même, il a reconnu aux membres de la magistrature leur expérience, leurs connaissances, leur dévouement, leur bravoure, leur enthousiasme et leur sensibilité et a souligné que «ce sont des gens exceptionnels, des fonctionnaires et des fonctionnaires de premier ordre».

Kuri a fait le récit des réalisations obtenues au cours des 24 derniers mois, parmi lesquels il a souligné que les risques du système national de santé étaient au centre de l’attention publique, en deux moments; Premièrement, mettre en garde contre l’erreur de faire disparaître le Seguro Popular et, deuxièmement, proposer des actions pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et mettre en évidence sa mauvaise gestion par le gouvernement fédéral.

«Dans le même temps, nous insistons sur l’approbation de la loi d’urgence économique et de l’assurance chômage, pour sauver des millions de familles qui souffrent aujourd’hui de l’une des pires crises de notre histoire», a-t-il déclaré.

Nous avons donné au gouvernement fédéral les outils nécessaires pour faire face à la crise de violence et d’insécurité, en approuvant une Garde nationale avec un commandement civil, pour éviter la militarisation du pays, a-t-il déclaré.

Dans une autre lettre adressée au président du Parti d’action nationale, Marko Cortés Mendoza, a remercié les conseils et la confiance du leader national; à qui il a raconté que les travaux du banc se déroulaient dans des circonstances extrêmement complexes; «Mais, précisément pour cette raison, plus réconfortant. Nous sommes convaincus que le Mexique a besoin non seulement d’opposition, mais aussi d’options. Nous savions être les deux ».

«Etre adversaire, dans ces moments grisants, est une condition nécessaire mais non suffisante pour remettre notre pays sur pied. Il faut savoir être une option », a-t-il réitéré.

Enfin, dans une lettre adressée au président du Conseil de coordination politique de la Chambre haute, le morenista Ricardo Monreal; Kuri González a affirmé que l’unité, le dialogue et l’harmonie ne sont pas en contradiction avec des points de vue différents.

En ce sens, il a rappelé que, dans la plupart des cas, ils avaient des positions différentes, voire contradictoires, mais que le dialogue était toujours privilégié pour les rapprocher. “Cela n’a pas toujours été possible: essayer, cependant, est une obligation en politique.”

