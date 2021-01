Mexico.- Pour arrêter les spéculations sur la diminution des expéditions de vaccins du laboratoire Pfizer, le président Andrés Manuel López Obrador a réitéré son engagement à vacciner toutes les personnes âgées en mars. A partir d’aujourd’hui, la vaccination du personnel de santé dans les hôpitaux privés commence.

Pour compenser cette réduction des doses afin de fournir des vaccins aux pays ayant moins de ressources pour accéder aux vaccins par disposition de l’ONU, López Obrador a indiqué que le gouvernement mexicain a signé des contrats pour acquérir d’autres sociétés pharmaceutiques afin d’acquérir plus de doses et de donner une continuité au plan national. de la vaccination.

Lors de la conférence de presse du matin dans la salle du Trésor du Palais national, le président a indiqué que la vaccination progresse bien; et avec l’arrivée de plus de 200 000 doses aux aéroports de Monterrey, Nuevo León et Mexico, la vaccination du personnel de santé travaillant dans les hôpitaux privés commencera.

«Après avoir vacciné le personnel de santé des hôpitaux publics et privés, les personnes âgées sont vaccinées avec la certitude qu’elles seront toutes vaccinées. Le plan sera présenté, et il sera suivi plus tard en avril et mai pour soigner d’autres maladies chroniques ».

Il prévient que les jours de vaccination seront avancés dans les mois suivants avec la rapidité qui permet l’existence du biologique en fonction de l’âge et des maladies chroniques (hypertension, diabète et obésité) des personnes âgées et pour cela, des contrats ont déjà été signés avec autres sociétés pharmaceutiques.

Lors de la présentation du rapport “Le pouls de la santé”, Hugo López-Gatell Ramírez, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a déclaré que l’application de la vaccin contre le coronavirus Cela dépend de sa fabrication, car dès son arrivée, il est immédiatement distribué.

Bien qu’un taux d’occupation des hôpitaux plus élevé soit perçu dans la vallée du Mexique et dans plusieurs États, il a déclaré qu’il était de 60 pour cent à l’échelle nationale dans les lits généraux et dans 8 entités, il était supérieur à 70 pour cent; Quant aux lits avec ventilateur, le taux d’occupation est de 52 pour cent et trois États – Mexico, l’État du Mexique et Nuevo León – est de plus de 70 pour cent.

Cependant, la perception générale est que les hôpitaux sont au sommet avec une saturation qui a été reconnue la semaine dernière à plus de 92% par Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de Mexico, lorsqu’elle a lancé un appel angoissé à sa réduction. mobilité dans la capitale du pays et dans l’État voisin du Mexique.

De la campagne de vaccination qui a débuté le 24 décembre de l’année dernière, López Gatell a souligné et remercié le soutien des forces armées pour l’application, qui jusqu’à présent ont atteint 492 529 doses.

Il a déclaré que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé que la deuxième dose – qui augmente l’efficacité de 94% – pourrait être appliquée jusqu’à 45 jours plus tard, alors qu’elle était initialement de 21 jours. Cela compenserait l’heure d’arrivée d’un autre envoi.

