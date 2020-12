Mexico,- Le président du Conseil mondial de boxe, Mauricio Sulaimán, a remis à Lourdes Juárez, sous forme virtuelle, la ceinture qui l’accrédite en tant que nouvelle championne des super poids mouches WBC.

Le détenteur du WBC a mentionné que c’était une merveilleuse nuit de boxe et a reconnu l’exemple de camaraderie et d’esprit sportif que les deux combattants ont montré. Mauricio a reconnu l’effort de “Little Lulu”, car il est conscient qu’il n’était pas facile pour elle d’être derrière l’ombre d’une combattante historique comme sa sœur, Mariana Juárez.

Lourdes Juárez a réussi à profiter de cette situation, car toujours soutenue par sa sœur, elle a travaillé dur pour devenir championne du monde. Après avoir donné une brillante performance samedi dernier et avec une maturité en boxe, «Lulú» Juárez s’est imposée comme la championne du monde WBC.

«Je pense que nous avons bien fait. Je suis reconnaissant et nous avançons. L’opportunité titulaire est venue au bon moment. C’est une satisfaction impressionnante d’être le nouveau champion. Si je m’entraînais dur avant, maintenant je le ferai à 200% », a déclaré Juárez.

L’ancienne monarque, Lupita Martínez, également présente à la conférence, a reconnu le travail de Lourdes Juárez comme le nouveau champion du monde.

«Ça fait mal, rien ne se passe, mais je reviens. Je suis fière de moi. Il est difficile de rentrer à la maison et de voir des visages tristes. Ce qui me reste, c’est de m’entraîner et de me relever. Je n’ai aucune excuse, j’ai bien été vaincu. Je vais voir mes erreurs et je vais regagner ma ceinture. Je n’enlève rien au travail de “Lulú” j’ai été très surpris, mais nous allons nous lever. C’est un honneur et une fierté d’être le champion du monde WBC », a déclaré Martínez.

Photo gracieuseté de WBC

