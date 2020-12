Alors que de nombreux fans de la sorcière adolescente attendent la sortie de ses derniers épisodes fin décembre, Netflix a lancé les nouvelles photos de ‘Chilling Adventures of Sabrina 4’, où ils montrent un aperçu des personnages que le public veut déjà.

Il y a des mois, le créateur de l’émission, Roberto Aguirre-Sacasa, a annoncé que l’action en direct allait se terminer à sa quatrième saison, ce qui a surpris le public, mais avec les premières avancées et images qui sont sorties, il semble que la production traitera pour livrer l’un de ses meilleurs emplois pour avoir une fermeture décente.

Donc pour augmenter les attentes, les quatre nouvelles photos de ‘Chilling Adventures of Sabrina 4’ ont été partagées sur Netflix, où vous pouvez voir certains des personnages principaux tels que Sabrina, Prudence, leurs amis Rosalind, Harvey et Theo, mais celui qui appelle le l’attention est là où ils se trouvent dans ce qui semble être à l’école de la sorcellerie, Zelda, Ambrose et Lucifer qui fixent leur regard sur quelque chose qui est hors de l’écran.

Dans cette quatrième saison de ‘Chilling Adventures of Sabrina 4’, la protagoniste et son sosie doivent arrêter les anciennes forces magiques libérées par Faustus Blackwood, qui menacent le monde des humains, celui des sorcières et l’enfer lui-même, mais les choses ne le font pas. ils seront aussi faciles qu’elle s’y attendait.

retour ④ plus pic.twitter.com/YY0LSo5B57 – Les aventures effrayantes de Sabrina (@sabrinanetflix) 6 décembre 2020

Ces 8 prochains épisodes n’arriveront que sur Netflix le 31 décembre 2020 et avec cela, l’émission sera rejetée, mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles Warner Bros.pourrait continuer la série maintenant pour HBO Max. car cette plateforme est devenue un lieu où vous pouvez développer vos projets originaux, cependant tout cela n’est pas encore confirmé.