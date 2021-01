Pablo Díaz est arrivé au Pasapalabra d’Antena 3 le 26 juin 2020. Luis de Lama l’a fait le 24 septembre. Depuis ce jour, les deux ont occupé la chaise orange et bleue en tant que candidats à l’émission et ont battu Roscos si fort que tout échec aurait tout changé. Au total, 84 matches égaux (20 victoires pour Luis, 26 nuls et 38 victoires pour Pablo) qui ce mardi, selon la chaîne dans diverses promotions, se terminent.

Luis et Pablo ont surmonté le plus long duel à ce jour dans le concours populaire, qui a eu lieu à l’étape précédente sur Telecinco et a joué Jerónimo Hernández et Orestes Barbero pendant 70 après-midi. Cette confrontation s’est terminée par l’élimination de Jero sans remporter le prix. Ce dernier est le candidat avec le plus de participation à Pasapalabra, avec un total de 252 programmes à différentes étapes.

Luis de Lama, coordinateur de l’équipe de reportage de la Garde civile de Madrid, marié et père de trois enfants, a accumulé 39 600 euros dans ses 84 programmes entre les victoires et les nuls qu’il a signés avec son rival. Pablo Díaz est un vétéran du format qui a été créé à Pasapalabra en janvier 2017 alors qu’il n’avait que 19 ans. À ce stade, il avait 47 programmes consécutifs et a dû partir quand l’un de ses rivaux, Julio Escartín, a réussi à terminer le Rosco lors de son premier jour en tant que candidat. A ce stade, Pablo a accumulé 49 800 euros. Maintenant, il compte déjà 113 400 dans ses 149 participations. Tous deux se préparent depuis des années à concourir dans le programme, comme le révèlent les explications qu’ils ont parfois données sur la façon dont ils étudient les listes avec différentes catégories de mots qui peuvent être posées dans le Rosco ou les nouveaux ajouts au dictionnaire RAE, qui ont également tendance aux définitions fréquentes du test final. Tout au long de la confrontation entre Luis et Pablo, une seule fois ils sont restés un mot avant de prendre le bateau: Pablo l’a fait le 21 janvier. Depuis le retour de l’espace à Antena 3, avec Roberto Leal en tant que présentateur, aucun concurrent n’a réussi à remporter le prix cumulé, qui ce mardi atteint 1 162 000 euros.

Le duel entre Pablo et Luis a dynamisé le public de Pasapalabra de manière stratosphérique. Au cours de son premier mois sur Antena 3, le réseau auquel le programme est revenu en mai 2020, il a attiré en moyenne 1 767 000 téléspectateurs. L’arrivée de Pablo au concours et son duel avec Nacho Mangut pendant 50 après-midi ont consolidé les données d’audience. Lorsque Nacho a été éliminé le 4 septembre, il l’a fait devant 1 772 000 téléspectateurs et une part d’audience importante de 20,4%. En janvier 2021, il maintient une moyenne de 3316000 téléspectateurs et une part de 21,3%, ce qui est le meilleur mois de l’histoire du programme à la fois en son temps sur Telecinco et sur Antena 3. Il a réalisé 49% des minutes d’or de l’ensemble saison depuis septembre et depuis le 7 octobre, Sálvame Tomate s’est imposé chaque après-midi. Ce lundi, lors du dernier duel annoncé entre Luis et Pablo, l’émission a atteint la plus large audience depuis son retour sur Antena 3, avec 3 829 000 téléspectateurs et 23,7%. On s’attend à ce que l’émission de ce mardi dépasse ce chiffre.

C’est un chiffre très proche du record historique du format, qu’il a réalisé à Telecinco lorsque, le 22 janvier 2019, Fran González a réussi à remporter le jackpot de 1542000 euros. La chaîne avait précédemment révélé le jour où le candidat remporterait le prix, une stratégie avec laquelle elle a réussi à rassembler 4 028 000 téléspectateurs (26,2% de part), un record historique pour le format en Espagne. Bien que certains téléspectateurs aient alors critiqué le fait que la chaîne ait révélé la surprise à l’avance, c’est une stratégie qu’Antena 3 a de nouveau utilisée pour annoncer les marches de deux de ses concurrents, Nacho et celui qui va dire au revoir ce mardi, bien que dans ce cas des promotions laissé en l’air des doutes qui n’ont été révélés qu’au moment de l’émission.

Le duel entre Luis et Pablo n’est pas la première confrontation entre deux grands concurrents qui accroche le public de Pasapalabra. Depuis que le programme a incorporé le test initial de La Silla Azul, qui permet au perdant du Rosco d’avoir une nouvelle opportunité de continuer, la présence de deux concurrents de haut niveau qui retiennent le public a été facilitée. L’un des premiers grands duels prolongés dans le temps a été réalisé par Antonio Ruiz et Jaime Conde en 2017, lorsqu’ils se sont affrontés pendant 38 après-midi. Après la confrontation répétée susmentionnée entre Jero et Oreste, ce dernier a de nouveau trouvé un grand rival en Rafa Castaño. Cependant, dans cette affaire, son face-à-face a été interrompu par la décision de justice interdisant à Telecinco de continuer à diffuser le concours en octobre 2019. Jusque-là, Rafa avait accumulé 25.800 euros dans ses confrontations avec Oreste, qui avait déjà ajouté 68.400 euros en total. Leur duel s’est poursuivi à El tirón, la section de Save me sous la forme d’un concours de questions et réponses avec lequel Telecinco a tenté de combler le vide laissé par le programme.

S’il avait été éliminé cet après-midi, Luis de Lama aurait été sur le point d’entrer dans le groupe restreint des participants de Pasapalabra qui ont dépassé les 100 participations consécutives au format. Dans ce groupe, il y a son rival de ces dernières semaines, Pablo Díaz. Fran González, avec 168 programmes; Antonio Ruiz, avec 126; Jerónimo Hernández, le seul à avoir dépassé à deux reprises 100 programmes; Orestes Barbero, avec 119; et David Leo, avec 109 personnes, complètent le groupe. Parmi ceux-ci, seuls Jero et Orestes n’ont pas encore remporté le pot de la série.