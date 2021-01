Le mois dernier, l’arrivée et le redémarrage de la famille Marvel First ont été officiellement annoncés, avec Jon Watts, directeur de “ Spider-Man: Homecoming ”, mais une nouvelle rumeur dit que l’un des membres Fantastic apparaîtra. Quatre dans la série Disney +.

Jusqu’à présent, il y a beaucoup de questions sur la façon dont les héros seront incorporés dans la franchiseÉtant donné la façon dont la stratégie de Marvel a tendance à faire avancer les choses, il est peu probable que leur propre film soit celui qui les présente.

À la fin de la journée, des personnages comme Black Widow et Hawkeye ont été présentés dans les films précédents, tandis que Spider-Man lui-même a été mentionné par Ant-Man.

Selon une source proche de Marvel Studios, le studio recherche des acteurs pour donner vie aux Fantastic Four et ira probablement avec des acteurs plus petits, mais avec un grand potentiel, presque comme ils l’ont fait avec Tom Holland.

Quant à savoir quand ils pourraient apparaître pour la première fois, des rumeurs indiquent qu’ils seront présentés dans “ Ant-Man and the Wasp: Quantumania ”, mais un membre peut même apparaître plus tôt sur Disney +.

Les Quatre Fantastiques apparaîtront dans la série Disney +, c’est peut-être un fait, mais on ne sait pas lequel des quatre parle et dans quelle production de la plateforme de streaming ils pourraient apparaître.

Eh bien, étant donné que Reed Richards et Sue Storm sont généralement jumelés, cela signifie que Johnny Storm ou Ben Grimm, c’est-à-dire Human Torch ou The Thing, est plus susceptible d’être l’un des personnages présentés avant les autres.

Même si Il est très difficile de dire dans quelle série ils feront leurs débuts avec “ Fantastic Four ” sans plus d’informations car il y en a beaucoup en développement et aucun d’entre eux ne donne la moindre idée de son apparence..

Le temps nous le dira, mais en attendant, nous devrons être attentifs aux théories sur la façon dont les Fantastic Four arriveront et seront introduits dans le MCU.