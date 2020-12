Mexico.- Le Conseil universitaire de l’UNAM tiendra, pour la deuxième fois, une séance plénière à distance, au cours de laquelle il analysera, et le cas échéant approuvera, le budget de l’Université pour 2021, qui s’élève à 46 mille 644 millions 845 mille 669 pesos .

Il évaluera également l’avis de la Commission de travail académique, pour créer le Bachelor of Science in Human Nutrition, numéro 130 offert par ce Maison des études.

Le plus haut organe directeur de l’UNAM, le Conseil de l’Université, a approuvé la liste restreinte qu’il enverra au Conseil d’administration pour remplacer María Elena Vázquez Nava, qui a terminé sa mission au Conseil d’administration de l’Université.

La proposition est composée de: Carmen Patricia Armendáriz Guerra, Jonathan Davis Arzac et Benjamín Ernesto González Roaro. La liste restreinte sera transmise à tour de rôle au comité directeur pour la nomination.

Carmen Patricia Armendáriz Guerra est actuaire de l’UNAM, enseignante en développement économique à l’Université de Cambridge, en Angleterre, et titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de Columbia, aux États-Unis.

Parmi les postes qu’elle a occupés figurent: directrice du programme socio-économique de Los Altos de Chiapas au Secrétariat de la programmation et du budget de l’époque, vice-présidente de la supervision de la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières et directrice associée de la Banque des règlements internationaux.

Elle a participé aux négociations du nouvel ordre réglementaire mondial connu sous le nom d’accord Brasilea II, en plus d’être conseillère d’associations telles que Aspen Institute et le Woman Economic Forum.

Jonathan Davis Arzac est économiste de l’UNAM et titulaire d’une maîtrise en développement économique de l’Université de Susexx, Royaume-Uni.

Il a été administrateur et associé fondateur de Calificadora de Valores (actuellement Standard and Poors), trésorier de la Fédération du ministère des Finances et du Crédit public, ainsi que président de la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières du Mexique.

De même, il a été directeur exécutif pour le Mexique et la République dominicaine à la Banque interaméricaine de développement. Il est actuellement membre du Conseil consultatif technique du Centre d’études économiques du secteur privé, entre autres.

Benjamín Ernesto González Roaro est un économiste de l’UNAM. Il a été professeur à la Faculté d’économie et à l’École nationale des études professionnelles de l’époque, sur les campus d’Acatlán, Aragón et Cuautitlán, et membre de conseils et de conseils d’administration d’organisations associées à l’Institut national d’administration publique.

Il a été député fédéral à deux reprises, sous-secrétaire des services éducatifs du district fédéral de l’époque, directeur général de l’Institut des services sociaux et de la sécurité des travailleurs de l’État et directeur général de la Loterie nationale pour l’assistance publique.

Il est actuellement trésorier de la Fondation UNAM et président de l’Academia Mexicana de Educación AC, entre autres.

LEE UNAM prolonge la suspension des activités en face à face jusqu’en mars 2021

ebv