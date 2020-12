Mexique.- Pour vivre plus longtemps et mieux, la clé est d’avoir un vieillissement actif, une condition qui profite considérablement à la santé physique et émotionnelle des personnes âgées, a déclaré Patricia Rea Ángeles, Chercheur Chaires Conacyt à l’Institut de recherche sociale (IIS) et membre du Séminaire universitaire interdisciplinaire sur le vieillissement et la vieillesse de l’UNAM.

<< Dans diverses sociétés, la vieillesse a été associée à la solitude, à l'abandon, à la tristesse, à la dépression, à la démence, à la maladie d'Alzheimer et à d'autres types de maladies, mais ce sont des conditions qui ne sont pas exclusives à cette étape de la vie et qui sont réduites lorsque les gens les personnes âgées prospèrent dans des milieux communautaires sains », a souligné le spécialiste.

Selon l’OMS, le vieillissement actif, également appelé en bonne santé, est lié au processus d’optimisation des opportunités de santé, de participation et de sécurité, afin d’améliorer la qualité de vie à mesure que les gens vieillissent.

Également, les données du Conseil national de la population (2014) et de l’INEGI (2015) confirment qu’il y a un peu plus de 12 millions de femmes et d’hommes âgés dans notre pays; c’est-à-dire qu’environ 10 pour cent de la population a plus de 60 ans. De même, on estime qu’en 2050 environ 23% auront cet âge ou plus, ce qui indique un processus accéléré de vieillissement de la population.

Bien qu’ils soient souvent confus, il existe une différence notable entre les termes vieillesse et vieillissement, a précisé le membre du projet «Vieillissement actif et citoyenneté; mécanismes gouvernementaux pour l’inclusion sociale des personnes âgées au Mexique », coordonné par Verónica Montes de Oca, chercheuse principale à l’IIS.

Le vieillissement est lié aux différentes étapes que nous traversons au cours de notre cycle de vie: à partir du moment où nous sommes nés nous commençons à vieillir jusqu’à notre mort. Au lieu de cela, la vieillesse fait référence à la dernière étape de l’existence; dans la plupart des pays et sociétés occidentaux, elle survient après 60 ou 65 ans.

Dans le cas du Mexique, à une époque, il n’y avait qu’un seul type de vieillissement et de vieillesse. Cependant, le spécialiste a précisé: «Aujourd’hui, nous prévenons que ce n’est pas le cas, compte tenu de notre grande diversité ethnique et culturelle. Nous avons 68 groupes ethniques, 364 variantes de dialectes et la présence de différentes populations du monde, par conséquent, le même nombre de façons d’être vieux, vieux et vieillir ».

Rea Ángeles a précisé que nous vieillissons en fonction des différents contextes sociaux, culturels et économiques dans lesquels nous sommes immergés. En ce sens, il a jugé paradoxal que dans les zones autochtones, malgré la pauvreté et la marginalisation, il y ait un vieillissement avec une meilleure qualité de vie.

«Dans les contextes indigènes, les personnes âgées cultivent encore les champs et mangent des produits sains qui viennent de la terre, contrairement à ce que l’on voit dans les villes, où il y a plus de services, mais aussi de graves problèmes de nutrition, de stress, pollution, manque d’environnements sains, mauvaise planification urbaine, gentrification et autres aspects », a-t-il déclaré.

Le spécialiste a rappelé que lors d’une enquête IIS sur le vieillissement actif, «nous devions nous rendre dans des communautés de Oaxaca; Nous avons demandé aux personnes âgées ce que ce terme signifiait pour elles, mais elles n’avaient pas de réponse. Pour eux, cette notion n’existe pas, mais ils vivent un vieillissement actif ».

Malgré leur âge avancé, Rea Ángeles a continué, ils travaillent dans les champs, prennent soin de leurs animaux et restent forts, ils ont un large réseau social où ils se protègent, maintiennent une position active dans les festivals et les rituels de leurs communautés. , et “qui vieillit activement, bien qu’ils ne le sachent pas avec ces mots.”

Quelque chose de similaire se produit en ville lorsque les personnes âgées se réunissent le dimanche pour suivre des cours de danse ou pour faire de l’exercice, par exemple, mais cela se produit dans une moindre mesure. Dans tous les cas, ce qu’il faut rechercher, c’est que nous soyons tous conscients de la façon dont nous vieillissons et que nous améliorons notre qualité de vie jour après jour, a-t-il souligné.

A cet égard, les organisations internationales fixent des paramètres, et il est de l’obligation des Etats d’adopter les mesures nécessaires pour que des actions soient menées, notamment en générant des politiques publiques qui intègrent cette notion et d’autres, notamment celles liées à la garantie de les droits humains des personnes âgées.

Le gouvernement mexicain doit ratifier la Convention interaméricaine sur la protection des les droits humains des personnes âgées de l’OEA (2015), quels pays comme l’Argentine, la Bolivie, le Chili, le Costa Rica, l’Équateur et El Salvador, ont déjà signé et ratifié, afin que l’État s’acquitte de son devoir de sauvegarde et de protection des droits de ce secteur croissant de la population, a-t-il mentionné.

