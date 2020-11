Mexico.- La crise sanitaire et la quarantaine affectent l’humanité dans la dimension émotionnelle et psychologique, ce qui peut conduire à des humeurs chez les personnes, les familles et les communautés, Hugo López-Gatell a dit, Sous-secrétaire à la Santé, lors de l’inauguration ce jeudi, au Musée de Mexico, de l’exposition «Vues artistiques sur la pandémie. Embrasser la vie ».

Il s’agit d’une initiative du Programme d’études sur la démocratie, la justice et la société de l’Université de l’UNAM, auquel se sont joints les gouvernements fédéral et de Mexico et qui est déjà exposée dans les stations. Pino Suárez, Zapata et Mixcoac du métro.

Pour cette raison, a ajouté López-Gatell, il existe “des mécanismes de confinement, d’atténuation, de réparation et de réhabilitation face aux effets psychosociaux d’une pandémie”, d’où l’importance de ce concours et de cette exposition organisés par le PUEDJS de l’UNAM, en collaboration avec les Secrétariats des finances et du gouvernement ainsi que par la Coordination de la mémoire historique et culturelle du Mexique et le gouvernement de Mexico, car avec son appel à la créativité, il promeut de manière très sage l’approche de “Embrassez la vie” face à la crise actuelle.

C’est, a-t-il précisé, «la préservation de la vie basée sur la solidarité, la prudence et le calme, qui permet à une pensée claire et à un esprit ouvert de travailler pour le bien commun».

Il est essentiel, a déclaré le sous-secrétaire López-Gatell, que nous «embrassions la vie, comme beaucoup d’autres générations dans l’histoire de l’humanité.

D’où l’importance du concours et de l’exposition, car il rassemble le meilleur de la société mexicaine dans diverses sphères sociales et culturelles, ainsi que la capacité des peuples à résister aux situations adverses et en faveur de l’espoir et de la consolation ».

John Ackerman, directeur du programme universitaire d’études sur la démocratie, la justice et la société (PUEDJS), Il a rappelé que l’exposition – qui a été inaugurée jeudi matin à la station de métro Pino Suárez, ainsi qu’aux stations de Zapata et Mixcoac – répond au fait que l’UNAM n’est pas seulement dédiée à la recherche mais aussi à la diffusion et aux liens avec la communauté universitaire et la société, dans le but de trouver des solutions pratiques aux grands problèmes nationaux.

Pendant ce temps, a-t-il ajouté, les grandes entreprises numériques, les centres commerciaux mondiaux tels que Facebook, Twitter et YouTube sont de plus en plus autonomes, «qui, tout en offrant une interconnectivité sans précédent, profitent également de nos données personnelles et contrôlent le flux d’informations via des algorithmes qui répondent plus à leurs intérêts commerciaux qu’à l’intérêt public et humanitaire ».

C’est pourquoi, a-t-il ajouté, est né l’appel au concours “Regards artistiques sur la pandémie”, dont est issue cette grande exposition dans laquelle “nous célébrons la créativité humaine et l’expression artistique citoyenne, ouvrant une fenêtre d’espoir et offrant une occasion pour une catharsis collective, une grande accolade collective du métro, de l’UNAM et des gouvernements fédéraux et de Mexico, pour toutes les capitales ».

Rabindranath Salazar, sous-secrétaire au développement démocratique du ministère de l’Intérieur, a partagé une salutation au nom de la secrétaire Olga Sánchez Cordero, et a déclaré que ce concours «visait à capturer ce que les gens, nous tous en tant que société, vivions, ressentaient dans ce moment défavorable. , sans précédent dans notre histoire contemporaine, reflétant l’incertitude, les peurs, mais aussi les valeurs qui distinguent le peuple mexicain, telles que la solidarité, l’espoir, ainsi qu’une responsabilité sociale croissante ».

Tous ces aspects, a-t-il ajouté, «au-delà de leur valeur artistique et culturelle immanente, impliquent la construction noble de notre mémoire collective de manière graphique et sensible, contribuant ainsi à l’unité nationale face à cet énorme défi qui nous a surpris en 2020 avec cette crise. la santé, la plus grande et la plus difficile de l’histoire récente de notre humanité.

Des initiatives comme l’exposition, a déclaré Salazar, «sont des déclencheurs incontestables des causes les plus nobles en faveur du Mexique et qui, grâce à la sensibilité et au talent de près de 700 artistes participants, nous offrent une incitation, une source d’optimisme et d’empathie, nous rappelant tous et tous les Mexicains, précisément notre esprit de solidarité est le grand bouclier qui nous a permis tout au long de l’histoire de toujours surmonter d’énormes difficultés ».

Eduardo Villegas, coordinateur de la Mémoire historique et culturelle du Mexique de la Présidence de la République, a souligné que le moyen le plus extraordinaire pour l’humanité de faire face à ses névroses passe par l’art, et que ce que l’UNAM a fait avec l’approche de “embrasser la vie »a été précisément de se confronter à l’enfermement d’une sortie nécessaire: l’écriture, la photographie, l’expression plastique.

«On a essayé de trouver dans l’enfermement un moyen d’expression avant le terrible moment auquel l’humanité est confrontée», a-t-il dit, et a reconnu le PUEDJS et l’UNAM pour s’unir dans cette exposition qui nous dit qu’à un autre moment nous pourrons sortir et nous embrasser. Nouveau.

Guadalupe Valencia, chef de la coordination des sciences humaines de l’UNAM, a organisé l’exposition, qui s’est tenue dans le «plus grand musée» de Mexico, le métro, et a mis en garde contre la nécessité de revoir notre relation avec la planète et les abus contre la nature pour identifier comment nous pourrions provoquer cette pandémie.

Il a également réfléchi sur l’importance de notre corps et sur les nouveaux étiquetages et normes pour les produits alimentaires. “Il faut en profiter: c’est une grande tragédie, mais cela peut nous aider à nous réinventer et à nous rapprocher plus harmonieusement de la nature et à nous rendre plus coresponsables entre nous.”

Adriana Castillo Román, directrice générale de la promotion culturelle et du patrimoine du ministère des Finances et du Crédit public, a souligné que ce concours et cette exposition suscitent la joie en raison du «grand nombre de points de vue sur la pandémie, des façons d’ouvrir à l’autre qui en même temps ils se réfèrent à nous-mêmes. Tous ces regards sont artistiques, car leur but est d’exprimer et de communiquer le large éventail d’émotions que la situation actuelle dans laquelle nous vivons nous a provoquées.

«Ils sont de l’art, dans la mesure où ils cherchent à aller vers les autres. Il s’agit de regards qui construisent des expériences ouvertes dans lesquelles les autres, les autres, se reconnaissent et construisent un nous. Dans les œuvres de cette exposition, nous trouvons des chemins pour marcher et approcher sans peur et sans préjugés l’autre, mon semblable qui a été isolé, réduit à passer la plupart du temps chez lui, loin de l’agitation des rues. “

Florencia Serranía Soto, directrice générale du STC, a déclaré que «cette exposition artistique reflète le sentiment qui a été marqué comme une cicatrice sur les citoyens par les conséquences de la pandémie. Nous le considérons comme un cadeau artistique pour les utilisateurs qui utilisent le métro tous les jours. Le métro est l’espace public de Mexico ».

