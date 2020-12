Mexique.- Comme les abeilles et les chauves-souris, les colibris remplissent une fonction écologique importante dans la conservation des écosystèmes car ils sont une espèce pollinisatrice; Bien qu’il ne soit pas en danger d’extinction, il perd son habitat.

Cette situation se produit particulièrement dans les grandes villes en raison de l’urbanisation massive qui provoque des déséquilibres naturels.

Au Mexique, il existe plus de 50 espèces dont 19 à Mexico, en particulier dans les jardins artificiels que l’UNAM a installés dans certaines entités universitaires, ainsi que dans diverses écoles de la capitale mexicaine et de l’État du Mexique, avec le soutien de la spécialiste de la conservation des oiseaux, María del Coro Arizmendi Arriaga, promotrice du projet des jardins de Colibríes.

Le directeur de la Faculté des Hautes Etudes (FES) IztacalaIl a expliqué que la fonction de ces espaces naturels est de promouvoir l’éducation environnementale des citoyens et qu’ils participent aux travaux de restauration de leur habitat, en plus de contribuer à leur préservation; Jusqu’à avant la pandémie, 90 espaces naturels ont été créés à Mexico.

Il a rappelé que le projet est né dans le cadre de la campagne nord-américaine de protection des pollinisateurs (NAPPC pour son acronyme en anglais). En 2014 la FES Iztacala a proposé la création du premier jardin afin de recréer son habitat naturel, augmenter la population et étudier son comportement biologique.

Collaboration avec CDMX

Ces espaces sont caractérisés par les plantes indigènes qui attirent le plus ces pollinisateurs. María del Coro Arizmendi, avec ses collaborateurs, principalement des étudiants, ont construit divers jardins, parmi lesquels les instituts d’enseignement supérieur d’Iztapalapa, Iztacalco, Tlalpan, Álvaro Obregón et Milpa Alta (IEMS).

Il a expliqué qu’il est facile d’attirer les colibris avec de longues fleurs tubulaires, rouges, jaunes, violettes et roses, dont certains comme les colibris sont le myrte, l’aretillo, le muicle, les crevettes, la mélisse sauvage et la lavande.

Dans l’IEMS 4 Iztapalapa, Il a ajouté que la thérapie du colibri a été lancée, une stratégie thérapeutique qui vise à renforcer la structure psychologique des étudiants afin qu’ils soient plus résistants à l’anxiété, à la dépression, à l’agressivité, ainsi qu’à la consommation de drogues et aux grossesses non désirées.

Il a également indiqué qu’ils ont donné un cours de formation sur ce type de jardins au Secrétariat de l’environnement de Mexico, et à partir de là, le programme des femmes pollinisatrices a été lancé, mené aux points d’innovation, de liberté, d’art, Éducation et connaissances (piliers) des maires d’Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán et Xochimilco.

Dans le cadre de cette initiative, les femmes de différents quartiers sont encouragées à adopter une extension de terrain et à créer un jardin pour les pollinisateurs comme le colibri, entre autres, en plus de planter des plantes médicinales ou alimentaires, a précisé le directeur du FES Iztacala.

Il a recommandé de placer diverses plantes qui assurent la floraison tout au long de l’année, ainsi que des sources ou un plat profond avec de l’eau, afin qu’elles puissent boire et se baigner; placez également des abreuvoirs, de préférence en verre – car les plastiques de mauvaise qualité libèrent des substances toxiques lorsqu’ils sont exposés au soleil – avec du sucre blanc standard ou dilué. Ce contenant doit être lavé au moins une fois par semaine.

Résultats

Il a souligné que l’initiative a augmenté le nombre d’espèces de colibris, y compris l’arrivée de certaines qui ne sont pas venues dans la ville. Par exemple, à Río Churubusco, où ils ont placé salvia leucantha, une plante qu’ils aiment, on observe un grand nombre de ces oiseaux qui arrivent pour la manger.

«Il est vrai que ces oiseaux vont partout, ils mangent dans votre jardin, dans votre fontaine, mais ils ont aussi besoin d’arbres et d’habitats pour se reproduire; ensuite, nous devons conserver l’habitat naturel et c’est l’éducation environnementale que nous essayons de faire avec la société qui nous demande des informations pour faire des fontaines d’eau et des jardins », a-t-il dit.