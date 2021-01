Mexique – Étudiants d’initiation universitaire, baccalauréat, premier cycle et les étudiants diplômés, en situation de vulnérabilité et aux ressources limitées qui ne disposent pas de tablette électronique pour développer leurs activités académiques pendant l’urgence sanitaire actuelle provoquée par le coronavirus, peuvent demander cet outil avec une connexion internet et une carte SIM.

Il s’agit de Bourse pour tablette avec connectivité 2021 qui consiste en le prêt de cet appareil, qui peut être utilisé comme modem pour la connectivité et dispose d’une carte SIM associée à un service Internet mobile limité de 8,5 Go par mois.

Ce soutien apporté par l’UNAM sera fourni à partir de février et se terminera en novembre 2021, avec l’engagement que les bénéficiaires utilisent le matériel pour les travaux académiques, en prennent soin – car c’est le patrimoine de l’Université – et le restituent au conclure la période de bourse.

Les personnes intéressées doivent être inscrites sur un campus de l’UNAM, poursuivre des études d’initiation universitaire, de baccalauréat, de premier cycle et de troisième cycle, pendant la période de validité de l’appel; Avoir un e-mail valide et personnel, un code d’enregistrement unique de Population (CURP), numéro de téléphone où elle peut être localisée et pièce d’identité officielle valide ou justificatif UNAM.

Les parties intéressées doivent accéder à la page DGOAE (http://www.dgoae.unam.mx) ou au portail des bourses d’études sur la page: https://www.becarios.unam.mx pour lire l’appel et passer votre inscription dans le système INTEGRA (https://www.integra.unam.mx), indiquez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et remplissez la demande d’admission à la bourse, avec le questionnaire socio-économique indiqué.

Une fois dûment répondus, ils devront conserver le récépissé émis par le Système INTEGRA avec statut finalisé, car il servira d’accusé de réception. La réception des candidatures se terminera le 29 janvier prochain.

Il est important que les étudiants n’aient pas terminé les études du niveau d’enseignement auquel ils s’appliquent, ou aient un certificat ou un diplôme antérieur dudit niveau d’enseignement; ni aucun autre avantage économique ou en nature le même but accordé par une quelconque dépendance de l’administration publique fédérale privée centralisée et / ou par l’UNAM, et ils n’ont pas non plus été sanctionnés pour des manquements à la législation universitaire.

Cette bourse est incompatible avec la bourse UNAM Connectivity Scholarship, avec les bourses / soutiens que les facultés et écoles ont octroyées dans le même but et avec toute autre bourse financière ou en nature ayant le même but.

Dans le cas où le nombre de tablettes électroniques mobiles avec connexion Internet est insuffisant pour couvrir toutes les demandes, l’attribution sera faite en tenant compte: du plus grand besoin financier conformément à le système de revenu familial rapporté par la Direction générale de la planification et une moyenne minimale de 7,0; et les étudiants et étudiantes qui ne bénéficient d’aucune prestation ni soutien financier ou en nature.

Le comité des bourses techniques institutionnelles annoncera les résultats du processus de sélection le 17 février 2021 et ils devront être consultés dans le système INTEGRA avec nom d’utilisateur et mot de passe.

