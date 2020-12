Mexico.- L’UNAM a prolongé la suspension des réunions académiques, des voyages à l’étranger et des échanges académiques jusqu’au 31 mars 2021.

Dans le but de empêcher la propagation de la pandémie Au sein de la communauté universitaire, le recteur Enrique Graue Wiechers a émis un accord par lequel la suspension de la participation des étudiants universitaires aux rencontres académiques, de diffusion et culturelles est prolongée jusqu’au 31 mars 2021, telles que: cours, conférences, congrès, séminaires, tables rondes et ateliers, entre autres, dans des institutions étrangères.

Les visites d’échanges universitaires internationaux et l’accueil des visiteurs pour des séjours académiques ou de recherche sont également interrompus.

En outre, il n’autorisera aucun type de soutien financier institutionnel à la mobilité – frais de déplacement, billets terrestres ou aériens, inscriptions, entre autres -, que ce soit au titre de revenus ordinaires ou extraordinaires, pour des commissions, licences académiques, permis, séjours académiques ou de recherche, ni de recevoir des universitaires ou des universitaires invités.

Ce qui précède, selon l’accord publié aujourd’hui dans la Gazette de l’UNAM, est établi à titre préventif en raison de la taille, de l’évolution et de la facilité de propagation du Covid-19.

<< En tenant compte des mesures nécessaires qui doivent être prises pour protéger la communauté universitaire de la pandémie qui affecte le pays, l'Université nationale autonome du Mexique, dans le plein exercice de son autonomie, entreprend les actions nécessaires pour aider à prévenir et contrôler ladite pandémie >> , il a souligné.

Pendant l’éventualité, l’administration centrale de l’UNAM, les entités académiques et les dépendances universitaires, dans le cadre de leurs compétences et en fonction de la disponibilité budgétaire, s’efforceront de mener des activités académiques et culturelles à distance ou à distance.

La réalisation de travaux et pratiques de terrain ou de séjours académiques sur le territoire national sera autorisée une fois les risques évalués pour ceux qui pourraient assister à chacun des cas demandés, après évaluation par les entités académiques.

Ce sont des actions émergentes qui protègent la santé de toutes les personnes qui composent la communauté universitaire et du grand public qui visitent quotidiennement les installations universitaires, compte tenu du risque sérieux posé par le virus SRAS-CoV-2.

