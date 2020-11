Mexico.- L’UNAM a mis en service le septième centre d’accès PC Puma dans la salle polyvalente de la Faculté des études supérieures (FES) Aragón, dans l’État du Mexique; de cette manière, l’Université nationale progresse dans la réalisation des objectifs en faveur des étudiants universitaires.

Avec le protocole de santé pour la protection des utilisateurs et des travailleurs, le PC Puma situé dans la commune de Nezahualcóyotl cherche à faire face, avec la plus grande efficacité possible, aux besoins de sa communauté pendant la contingence actuelle provoquée par Covid-19

Les dizaines d’ordinateurs avec connexion Internet sont situés à la distance de sécurité appropriée entre les utilisateurs, et disposent également d’écrans acryliques pour leur protection et d’un environnement aseptique.

Avec ce soutien, les étudiants et universitaires des différents niveaux d’études et des différentes écoles et facultés poursuivent leurs tâches d’enseignement-apprentissage dans les sept PC Puma. Au total, ils comptent environ 1 300 équipes.

Centre stratégique

Le lancement du PC Puma FES Aragon Il était dirigé par Leonardo Lomelí Vanegas, secrétaire général de l’UNAM, ainsi que par Ken Oyama Nakagawa, secrétaire au développement institutionnel, et Fernando Macedo Chagolla, directeur de ladite entité universitaire multidisciplinaire.

Macedo Chagolla a expliqué que dans le cas de l’Aragón FES, il est d’une importance vitale d’avoir un PC Puma Access Center, car il a une population importante: un peu plus de 21 000 étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs.

“La nécessité d’avoir un centre pour les étudiants qui ne peuvent pas avoir accès à domicile ou dans des environnements proches d’un ordinateur ou d’Internet est d’un grand avantage”.

Fernando Macedo a expliqué que la plupart des étudiants de cette entité appartiennent à la municipalité de Nezahualcóyotl, le PC Puma leur sera donc d’une grande utilité.

«Nous avons également la station de métro (Nezahualcóyotl) près de la Faculté, ce qui peut amener de nombreux étudiants d’autres espaces voisins à venir ici; tout comme ceux qui vivent à Ecatepec, qui est également l’une des municipalités qui compte le plus grand nombre d’étudiants non seulement de notre faculté, mais de toute notre université », a-t-il ajouté.

Comment y accéder

Pour utiliser certains des 100 ordinateurs, il est nécessaire de prendre rendez-vous sur le site: https://pcpuma.unam.mx pour valider que l’étudiant est inscrit et possède un numéro de compte; dans le cas d’être professeur, le système confirme les données avec les archives de la direction générale du personnel.

Par la suite, le code QR est généré qui contient les informations de l’ordinateur et du bureau affectés (avec un numéro spécifique). Il peut être imprimé sur papier ou téléchargé sur un smartphone. Il est nécessaire de le présenter au moment d’aller dans le module PC Puma.

La possibilité d’aller directement au module de service pour demander le rendez-vous est également offerte, avec le justificatif UNAM pour saisir les données et les valider.

Le centre d’accès PC Puma FES Aragón offre ses services du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00; et le samedi de 9h00 à 14h00

