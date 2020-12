Il reste moins d’un mois avant la première série de Marvel Studios à être présentée sur Disney +, donc, pour augmenter les attentes, le showrunner de production a expliqué que “ WandaVision ” est inspiré par “ Friends ”.

C’est un fait que la série sera très différente de tout autre film de l’univers cinématographique Marvel (MCU) à ce jour, car les bandes-annonces indiquent qu’elle sera fortement influencée par les sitcoms des années 1960 à ce jour.

Mais, grâce à une récente interview, il est devenu connu que des comédies classiques comme “ Friends ” et “ Parks & Recreation ” seraient les principales influences de la série Marvel, ce qui devrait surprendre de nombreux fans.

Jac Schaeffer, showrunner de la série, a déclaré dans une interview que ‘WandaVision’ est inspiré par ‘Friends’, «Parks & Recreation» et d’autres émissions comme «I Love Lucy», «The Dick Van Dyke Show», «My Three Sons», «Father Knows Best» et «The Adventures of Ozzie and Harriet».

L’influence de «Bewitched», ou mieux connu sous le nom de «Bewtiched», auquel Schaeffer faisait également référence, est également claire.

“Nous savions qu’il y avait une sorte de connexion et de sincérité entre les deux. Ensuite, vous combinez cela avec le monde de la comédie, et cela s’avère être quelque chose de faux et de ridicule. Mais quand vous le regardez, c’est calme et chaleureux et cela s’emmêle sans partager le sens de ce que c’est. c’est la maison, la famille et le pays. Cela va bien au-delà des blagues », a déclaré le showrunner.

Et il vécurent heureux pour l’éternité. #WandaVision de Marvel Studios commence à diffuser le 15 janvier sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/rFJbzhV7Ls – WandaVision (@wandavision) 20 décembre 2020

L’inclusion d’éléments de comédie pourrait concerner certains fans de Marvel qui ne sont pas sûrs que la comédie ait trop d’influence, quelque chose que l’acteur de Vision, Paul Bethany, assure qu’ils n’ont pas besoin de s’inquiéter, car la série ressemble plus aux films que les bandes-annonces ont montré jusqu’à présent.

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a clairement indiqué lors de la Journée des investisseurs de Disney que le passage au streaming était important pour l’avenir de l’univers partagé.

La date de sortie de ‘WandaVision’ est le 15 janvier 2021, uniquement sur Disney +.