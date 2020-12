Mexico,- La championne du monde des super poids mouches du World Boxing Council, Guadalupe Martínez, exposera son titre au challenger numéro 1 du corps, La Pequena Lulú ‘Juárez de Lourdes, ce samedi soir.

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

Guadalupe Martínez (20-9, 6 KO) est habituée à affronter une opposition de grande qualité. Depuis le début de sa carrière sur le ring, elle a affronté onze champions du monde; Elle ajoute six défenses du titre vert et or contre des rivaux de première ligne et aurait été motivée par le fait de faire une nouvelle défense contre le meilleur challenger possible.

Lourdes Juárez (30-2, 4 KO), n’est pas sans mérite, car non seulement elle a gagné le droit de disputer la couronne dans un duel éliminatoire, mais elle accumule également une séquence impressionnante de 27 victoires consécutives et a six ans sans défaite.

Ce vendredi la pesée officielle de la soirée s’est déroulée sans aucun problème. Martinez a affiché 115 livres, tandis que Lourdes Juárez a dégagé 113,5 livres.

Le combat, qui est promu par Promociones del Pueblo, en association avec Cancún Boxing, Boxing Time et Golden Boy Promotions, peut être apprécié à travers le concept «El Templo» TUDN

Les deux boxeurs, Martínez et Lourdes Juárez, étaient ravis qu’une soirée de boxe mettant en vedette des femmes dans le combat principal. Les Mexicains disent que dans la plupart des cas, la boxe féminine est généralement plus spectaculaire, car les gladiateurs ne gardent rien au-dessus du ring.

Photo gracieuseté de WBC

Suivez nos réseaux sociaux

Le poste Lupita Martínez et Lourdes Juárez libèrent l’échelle est apparue en premier sur Siete24.