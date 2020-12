Il est extrêmement rare qu’un écrivain ou scénariste ait recours aux échecs sans l’associer à des fous de toutes sortes ou déséquilibrés ou à des individus plus anormaux qu’un chien vert, comme si un joueur d’échecs et une personne normale étaient des antonymes. Lady’s Gambit (Netflix, sept épisodes) ne fait pas exception, et il tombe également dans plusieurs exagérations, ainsi que dans une traduction bâclée. Mais ses auteurs méritent des applaudissements car la série est bonne et, surtout, pour éviter une autre connexion facile et fausse: personne ne discrimine la protagoniste, Beth Harmon (l’excellente actrice est Anya Taylor-Joy, avec un passé argentin et espagnol) pour être femme dans un monde d’hommes.

Si c’était la première apparition – et non la énième – des échecs comme intrigue principale d’un roman, d’un film ou d’une série, la lecture serait très positive, sans nuances: depuis qu’elle était enfant, Harmon trouve dans son grand talent pour les sports mentaux un refuge apaisant. contre sa dangereuse addiction aux tranquillisants. Bien qu’il soit hautement improbable que quelqu’un puisse briller en tant que joueur d’échecs s’il joue à la drogue, cette application thérapeutique est très plausible, et est même soutenue par plusieurs études scientifiques et de longues expériences internationales (la principale référence mondiale est ce qui est fait en Estrémadure par le Magic Club depuis 12 ans) qui démontrent l’énorme utilité des échecs pour les personnes souffrant de toxicomanie, de syndrome de TDAH, d’autisme ou d’Asperger, de troubles mentaux graves, de trisomie 21 … ainsi que pour les aveugles, les autres personnes handicapées, les détenus et un long etc.

Le problème réside dans l’énorme abondance de ce type de parcelle. Quiconque a vu ou lu divers ouvrages sur les échecs aura tendance à conclure qu’il ne convient qu’à des personnes spéciales. Mais la réalité est bien différente: la grande majorité des joueurs, qu’ils soient professionnels ou amateurs, n’appartiennent à aucun des groupes mentionnés dans le paragraphe précédent. Et beaucoup moins sont encore maniaques, dépravés ou meurtriers, comme on le voit avec une fréquence irritante dans les livres et les écrans. Heureusement, il existe des films – peu nombreux – au contraire, comme la délicieuse La Reine de Katwe, ou l’exaltante Les Chevaliers du Bronx.

Un autre cliché tout aussi éculé est que les échecs sont l’un des mondes souterrains les plus machos. Cela se reflète dans la chronique que ma collègue Laura Fernández a publiée sur Gambit de Dama dans la section télévision de ce journal, où l’on peut lire: «(…) une production qui tire contre l’éminent machisme qui entoure tout ce qui a à voir avec le monde des échecs – surtout dans les couches inférieures, où l’arrogance de la médiocrité est insupportable – et cela, selon parfaitement raconté l’enseignante Judit Polgar, née en 1976 et considérée comme la meilleure joueuse de l’histoire, dans le documentaire Los otros, Judit contra todos, il est toujours pleinement valable ».

Étonné de lire de telles énormités, je suis retourné regarder ce magnifique documentaire avec une grande attention, et je n’ai pas trouvé une phrase de Polgar dans le sens où le machisme continue «complètement en force». Puis j’ai vu les sept chapitres de Gambito de Dama (basé sur un roman du même titre de Walter Tevis) et il m’a semblé que le message était exactement le contraire de ce que dit Fernández. Pour dissiper tous les doutes, j’ai contacté Judit, la plus jeune des trois sœurs qui a révolutionné les échecs entre 1988 et 2014 (quand elle s’est retirée de la haute compétition pour se consacrer aux échecs éducatifs), et la seule femme qui a été parmi les dix meilleures au monde. en 15 siècles d’histoire.

«Dans la série, je ne vois pas de machisme. Beth n’est pas attaquée ou critiquée pour son sexe. C’est très intéressant et gratifiant, car la chose facile aurait été de recourir à ce sujet pour attirer l’attention », a répondu le Hongrois. Et les échecs sont-ils encore très macho? «Avec moi, non, tout le monde me respecte. Et je pense que la même chose se produit avec Yifán Hou [china, única mujer entre los cien mejores del mundo actualmente], bien que leurs résultats n’aient pas été aussi brillants que les miens. Il est également vrai que la situation s’est beaucoup améliorée depuis les années 80 et 90 ».

Mais il y a un mais important: «Il y a encore du machisme dans la tête des joueurs d’échecs, même s’ils ne l’expriment pas avec des mots, car maintenant ce serait beaucoup plus politiquement incorrect qu’il y a trente ans. Exemples concrets de cette attitude: «Si un entraîneur découvre une fillette de sept ans surdouée, il lui dira qu’elle a un grand talent, et qu’elle peut être championne du monde… pour les femmes. Mais s’il voit un grand talent masculin du même âge, il lui dira qu’il pourrait être le prochain Magnus Carlsen [noruego, actual campeón]». Et, pour revenir à Lady’s Gambit, «la façon dont les gars traitent Beth dans la série est un rêve; malheureusement, la réalité n’est pas encore comme ça ».

En effet, les responsables du scénario, Allan Scott et Scott Frank, soulignent que Beth est une femme rare dans le monde des hommes; Dans les années 1960, le ratio était d’une joueuse pour 15 ou 20 hommes car – encore beaucoup plus qu’aujourd’hui – une partie d’échecs était un cadeau pour les garçons, pas pour les filles, dans presque tous les pays du monde. Mais ils le font avec intelligence, de sorte que le personnage de Beth attire beaucoup l’attention, mais sans tomber dans les ressources faciles d’être rabaissé pour être une femme, bien au contraire. Le seul machisme que l’on voit dans la série est celui qui a été vu dans les années soixante par le monde entier, y compris les États-Unis, mais pas aux échecs, mais dans tout.

Ana Matnadze, d’origine géorgienne, est désormais la meilleure joueuse espagnole de la liste mondiale. Avec une biographie cinématographique et orné de plusieurs médailles aux championnats du monde et aux olympiades d’échecs, sa vision est significative: «Le machisme est un problème très grave dans notre société, mais pas spécialement aux échecs. Je ne l’ai pas souffert de toute ma carrière, au-delà d’un commentaire isolé de mauvais goût d’un macho conscient de lui-même. Je participe à des tournois officiels depuis l’âge de neuf ans, j’ai 37 ans et je ne me souviens pas de plus de cinq commentaires de mauvais goût ».

L’actuelle championne d’Espagne (pour la 7e fois dans la modalité classique) est Sabrina Vega, 33 ans, vice-championne européenne en 2016 et le prix Reina Sofía 2019 pour avoir refusé de disputer la Coupe du monde en Arabie saoudite avec un voile. Elle convient que la situation “s’est beaucoup améliorée ces dernières années en raison de la prise de conscience générale du rôle actif des femmes dans diverses sphères sociales, y compris le sport en général et les échecs”. Cela a des conséquences positives: «Nous, les femmes référentes, avons plus de visibilité, ce qui à son tour affecte la proportion de femmes et d’hommes aux échecs. [ha subido a una por cada siete u ocho]. Et cette continuité signifie qu’il y a de plus en plus de face à face entre hommes et femmes ».

Vega qualifie positivement Gambito de Dama: «Je félicite et remercie Netflix d’avoir parié sur les échecs et de le rapprocher d’un large public. En général, les échecs sont bien traités dans la série, avec respect. Ce que j’aime le plus, c’est le plus attachant, la reconstitution de moments historiques, l’époque de Bobby Fischer et de l’Union soviétique, ainsi que l’allégorie de l’irruption de Judit Polgar dans un monde dominé par les hommes. J’aime aussi que le soutien que la protagoniste reçoit de la gardienne de l’orphelinat et de sa mère adoptive se démarque ».

C’est dommage qu’une série si bien faite du point de vue de l’image n’ait pas été soignée dans les aspects spécifiques des échecs. Ou plutôt pas assez, car nul autre que l’ancien champion Gari Kasparov et le célèbre entraîneur Bruce Pandolfini, entre autres, ont conseillé le réalisateur, ce qui se traduit par une excellente sélection de jeux et une excellente exécution de jeu, ainsi que par une mise en scène fiable de l’environnement du tournoi, tant amateur que professionnel. L’illustration des échecs comme passion nationale excessive en Union soviétique est également très bien réalisée.

Mais on peut être assuré que Kasparov et Pandolfini n’ont pas vu le résultat de l’assemblée; Et s’ils l’ont vu, ils ne nous ont même pas écoutés. Il est impensable, par exemple, qu’un co-champion américain absolu ne connaisse pas les jeux du champion du monde, même pas dans les années 60 (Fischer a acheté des magazines d’échecs soviétiques dans un magasin spécialisé à Manhattan). Ou qu’Harmon ne dessine jamais, ou ne perd que face au champion national en titre au cours de sa progression fulgurante jusqu’à ce qu’il rencontre le champion du monde. Ou que deux fans de haut niveau proposent un match nul avant d’abandonner… Il est aussi très rare qu’un joueur de classe mondiale se rende seul à un tournoi, sans coach ni analyste.

Si vous faites un film ou une série sur les échecs, il est clair que ses téléspectateurs comprendront une grande partie des millions de fans du sport mental par excellence. Par conséquent, il est très important de prendre soin de ces détails, et aussi que la traduction espagnole ne grince pas, avec des pièces qui sont récitées incorrectement, ou en disant reine au lieu de reine. Heureusement, ils ne disent pas de chips au lieu de morceaux.

Je ne veux pas révéler la fin – d’ailleurs, pour ceux qui promeuvent le papanatisme tous les jours avec «gâter»: avez-vous déjà pensé que éclater, révéler, dévoiler, découvrir, découvrir ou éviscérer dire exactement la même chose avec un seul mot en espagnol parfait? – mais je dois souligner comment le réalisateur résout bien le conflit intéressant qui sert de fil conducteur à la série: développer un énorme talent pour quelque chose qui implique de payer un prix, ou du moins un risque, car la frontière entre génie et la folie est très étroite. Dans l’ensemble, Queen’s Gambit est une bonne série, et le réalisateur, Scott Frank, a placé la barre haute en ce qui concerne le traitement des échecs à l’écran, malgré les erreurs. Pour ceux qui veulent le surmonter de loin, voici un défi précieux: faire un bon film ou une bonne série sur les nombreuses facettes passionnantes des échecs sans recourir du tout au crime, à la drogue ou à la paranoïa.

