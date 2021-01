La pandémie n’a pas pu combattre les marcheurs, puisqu’après plusieurs mois d’attente, enfin ce 21 janvier a été lancé la bande-annonce des épisodes supplémentaires de ‘The Walking Dead 10’, où plus de conflits seront montrés entre les protagonistes et le retour de certains personnages emblématiques de la saga comme Maggie Greene.

Comme on le sait, grâce à la pandémie de coronavirus, la production de la fin de la dixième saison de “ The Walking Dead ” (TWD) a dû être suspendue, ils ont donc terminé cette étape à la hâte, mais AMC a vu l’occasion d’élargir davantage le histoire des survivants avant de lancer la onzième saison.

Selon un article publié sur Instagram officiel de TWD, la première bande-annonce des épisodes bonus de “ The Walking Dead 10 ” a été publiée, qui seront six au total et chacun racontera une histoire différente de certains des protagonistes de la franchise, comme la vengeance de Maggie sur Negan; Aaron rencontrera un nouveau personnage, Mays qui lui apportera beaucoup de problèmes ou Le passé de Negan sera connu plus en profondeur.

Le synopsis officiel se lit comme suit: «Dans ces six nouveaux épisodes, nous trouvons nos survivants essayant de se relever après la destruction laissée par The Whisperers. Des années de combats pèsent sur eux alors que les traumatismes du passé émergent, exposant leurs côtés. En remettant en question l’état de l’humanité, l’état de leur communauté collective et l’état de leur esprit, trouveront-ils la force intérieure de persévérer avec leur vie, leurs amis et leur groupe intacts? “

Épisodes bonus de la saison 10 “ The Walking Dead ” à venir le 28 février et mettra en vedette plusieurs performances spéciales telles que Robert Patrick («Terminator 2: Judgment Day»), Hilarie Burton Morgan («White Collar») et Okea Eme-Akwari («Cobra Kai»).