«La Casa Fuerte» a clôturé sa deuxième édition avec un surprenant couple primé, auquel le public avait apporté son soutien le plus fervent dès le début du programme. La réalité de Telecinco a compté tout au long des mois d’enfermement des célébrités avec plusieurs participants qui ont montré un plus grand rôle à l’écran, en étant l’exemple le plus clair Aurah Ruiz, auquel beaucoup ont donné le triomphe avec Tony Spina. Cependant, enfin, Mahi Masegosa et son garçon, Rafa Mora, sont sortis victorieux.

Le couple n’a cessé d’être résidents à aucun moment du salon et ils ont réussi à organiser un concours discret, mais, bien sûr, maintenant, plus que fonctionnel. Tous deux rapportent chez eux les 18500 euros qu’ils avaient réussi à stocker dans leur coffre-fort pendant la réalité. La deuxième place du podium a été prise par Antonio Pavón et Samira, et la troisième par Aurah et Tony Spina. Les trois couples ont affronté les épreuves et les tours finaux, ce dernier étant le premier à chuter en raison du télévote du public, qui a préféré les éliminer avant Mahi et Rafa.

“J’ai le cœur dans ma bouche, je dois remercier tous les candidats qui sont passés par ‘La casa fuerte 2’ mais je parle déjà de vous, Mahi, Rafa, Samira, Pavón”, at-il annoncé Lara Alvarez avant le face à face final, «Vous ne savez pas à quel point je me sens heureux que vous soyez en finale parce que celui qui gagne, vous le méritez, pour avoir partagé avec nous, des rires, des discussions, pour s’ouvrir sur la chaîne, pour nous avoir excités, pour nous avoir fait verser quelques larmes. Celui qui gagne, j’espère que ce sont des larmes de bonheur et que vous l’appréciez comme vous nous l’avez fait apprécier. “

Lorsque les gagnants ont été proclamés, Mahi et Rafa étaient très enthousiastes et voulaient remercier le public pour leur soutien. “Nous vous portons dans le cœur latin. Nous espérons pouvoir bientôt vous donner de nombreux baisers sur les joues, sur la bouche et partout”dit le jeune homme très excité.

Que vont-ils faire avec le prix en argent?

Avant que les résultats définitifs ne soient révélés, le couple a dévoilé les plans qu’il souhaitait mettre en place s’il remportait le concours. Mahi, qui s’est fait connaître précisément pour sa participation à “ Masters of Sewing ”, a assuré que il aimerait acheter une place pour créer son propre atelier. Et Rafa a fait remarquer qu’il aimerait utiliser une partie de l’argent pour payer les frais de scolarité universitaires qui lui permettraient de terminer ses études en droit. Et ce n’est que peu de temps après ces confessions que ses rêves d’avenir sont entrés dans le domaine de la réalité.