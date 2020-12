Mexico.- Malgré la pandémie, les destinations touristiques balnéaires du pays s’attendent à voir un rebond du taux d’occupation des hôtels autour de Noël et du Nouvel An.

La Confédération nationale des chambres de commerce, de services et de tourisme (Concanaco) s’attend à atteindre en moyenne plus de 40 pour cent des chambres, principalement entre le 24 décembre et le 2 janvier 2021: ce qui leur permettra d’avancer dans la réactivation du secteur, qui a été des plus touchés par le coronavirus.

Le président de la Concanaco, José Manuel López Campos a indiqué que selon les données fournies par ses affiliés, les centres d’hébergement des principales destinations balnéaires du pays telles que: Cancun, Riviera Maya, Puerto Vallarta, la Riviera Nayarita, Acapulco, Mazatlán et Los Cabos, seraient les les plus visités à la fin de l’année.

Il a expliqué que les attentes sont positives, car à certains endroits sur la plage, le taux d’occupation était compris entre 15 et 32% le mois dernier, un chiffre qui devrait augmenter dans certains cas à 63%.

Il a précisé que, selon les rapports des hôteliers associés, à Mazatlan, en septembre, il avait 21,7% d’occupation des chambres et qu’ils prévoient de clôturer en décembre de cette année entre 43 et 60% de sa capacité en chambres.

«Dans le cas de Los Cabos, on estime que le taux d’occupation des hôtels passera de 22% les mois précédents à 65%, tandis qu’à Puerto Vallarta, qui en septembre a enregistré un taux d’occupation de 32,4%, il fermerait entre 53 et 62%. “, Je note.

López Campos a souligné que dans d’autres destinations telles qu’Acapulco, on estime qu’en décembre, elle aurait jusqu’à 43%, tandis que sur la Riviera Maya, une autre des destinations préférées du Mexique, elle pourrait atteindre 58% et Cancun jusqu’à 60%.

Pour sa part, à Mexico, les attentes ne sont pas très optimistes, et elles s’attendent à atteindre entre 20 et 25% des réservations; en raison de l’état actuel qui maintient le feu de circulation épidémiologique en alerte.

Le chef d’entreprise a souligné que les entreprises du secteur du tourisme sont préparées, avec les mesures imposées par les autorités sanitaires, à recevoir les invités et les clients en respectant pleinement les protocoles de santé, pour lesquels leurs installations ont été formées et adaptées.

De même, il a exhorté les fournisseurs et les touristes à prendre des précautions extrêmes, à être responsables, solidaires et à coopérer pour prévenir les infections, conformément aux instructions des autorités, afin d’éviter des revers dans les conditions des feux épidémiologiques des destinations touristiques du pays.

