Mexico.- Après sa participation au programme réussi Qui est le masque? où il a donné vie au personnage de ‘Quetzal’, Mane de la Parra sort la première vidéo de son concert “De grands succès à ma manière.”

Dans le spectacle musical, enregistré en novembre 2019 à l’Arena Ciudad de México, Mane de la Parra rend un hommage particulier aux succès musicaux de Jose jose, votre façon.

Dans la vidéo disponible sur sa chaîne YouTube, vous pouvez voir des images de ce qu’était ce concert.

L’interprète de «C’est un mensonge», «Hope to the heart», «The Formula», «I like it», «Sincere love» et «It was you», fait un tour spécial de quelques-uns des succès du prince, à sa manière et dansant.

Ainsi, Mane de la Parra renverse les chansons: “Almohada”, “Gorrión (Ce qui n’était pas ne sera pas)”, “Gavilán ou Paloma” et “El triste”. Rendre un hommage bien mérité au prince de la chanson.

«Très heureux de sortir la première vidéo de la tournée de mes concerts Hits des grands à ma manière où je rends un hommage aux géants de la musique. Dans ce premier opus, nous chantons, à ma manière et nous faisons danser les gens sur certaines des chansons à succès du prince de la chanson José José.

Tous les mois, le chanteur publiera des clips vidéo de ses tournées de concerts “De grands succès à ma manière”, Soit à l’Arena Ciudad de México ou au Teatro Centenario Coyoacán.

Dans ce concert, Mane a également rendu hommage aux succès musicaux de Juan Gabriel, Joan Sebastian, Luis Miguel, Marco Antonio Solís “El Buki”, Christian nodal, Le MS Band, Mijares Oui Ricardo Montaner.

Il est important de mentionner que lors de sa participation à l’émission populaire de Televisa Qui est le masque? Mane a chanté “El triste”, une chanson emblématique de José José.

