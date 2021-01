Mexico.- Il est apparu que le politicien du Chiapas Manuel Velasco, marié au chanteur Anahi, testé positif pour Covid et reste isolé à la maison. Jusqu’à présent, l’ancien gouverneur du Chiapas ne l’a pas confirmé.

Anahí n’a pas non plus commenté la question. Les deux ont été pris ensemble lors du concert de réunion de RBD 26 décembre dernier. C’était un concert virtuel diffusé, mais son mari l’a soutenue depuis le premier rang.

L’information a été publiée par le journaliste Irving Pineda sur TV Azteca.

“Le sénateur … reste à la maison après être tombé malade avec Covid.”

En décembre dernier, Manuel Velasco a subi la perte de son grand-père, Fernando Coello Pedrero, qu’il a renvoyé avec un message émouvant.

Avec une douleur profonde et une grande tristesse, je partage avec vous le fait que mon grand-père, Don Fernando Coello Pedrero, vient de décéder.

Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, nous serons toujours reconnaissants pour tant d’années d’amour et d’attention qu’il nous a consacrées tout au long de sa vie.

C’était le meilleur grand-père! pic.twitter.com/N1AEbV9qLb – Manuel Velasco (@VelascoM_) 16 décembre 2020

Être ou paraître

C’est le titre du concert RBD auquel ont participé Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez et Christopher Uckermann, et selon les chiffres des sponsors, ils ont vendu 400000 billets dans divers pays, en particulier au Mexique et au Brésil, où il a des milliers de Ventilateurs.

Dulce María et Alfonso Herrera n’ont pas participé au concert. La première parce qu’elle a donné naissance à une fille début décembre et à Poncho en raison d’engagements de travail antérieurs.

Manuel Velasco est très actif dans ses réseaux sociaux mais ce lundi il n’a rien publié.

