RTVE a annoncé ce lundi de nouveaux ajouts à la programmation renouvelée avec laquelle ses deux radios, Radio Nacional et Radio 5 débuteront 2021. Parmi ces signatures, se distingue celle de la juge émérite et ancienne maire de Madrid Manuela Carmena à la tête du Maître de Justice les jeudis à 18h00 sur Radio 5. Dans l’émission, Carmena résoudra les doutes des auditeurs sur le monde de la justice d’une manière «agréable, simple et même amusante», comme le décrit le communiqué de presse dans lequel la station le public a communiqué les nouvelles.

Ce n’est pas la première collaboration avec les médias de l’ancien maire de Madrid. En septembre, elle a rejoint l’émission Planta Baixa, un magazine matinal d’information sociale et politique sur la chaîne publique catalane TV3. Ainsi, il rejoint une vague de politiciens qui sont allés au petit écran avec la nouvelle saison télévisée: à l’automne, José Bono, Cristóbal Montoro, Leire Pajín, Joan Tardá, Xavi Doménech et Celia ont également été vus dans La hora de La 1 Villalobos, tandis que Marcos de Quinto et Cristina Cifuentes ont participé à Todo es lie, à Cuatro.

Parmi les incorporations renommées annoncées par RNE se trouve Juan Luis Arsuaga, paleanthropologue et co-directeur d’Atapuerca, qui sera en charge d’un programme de culture scientifique sur la radio nationale, Le plaisir de l’admiration, toujours sans date de première et dans lequel il se plongera dans les profils de différents personnages importants. Par ailleurs, le journaliste Paco Lobatón sera en charge du programme Diario de absences sur Radio 5. L’espace, qui sera diffusé lundi, mercredi et vendredi matin, se concentrera sur la recherche et la mémoire des personnes disparues à travers le témoignage de leur membres de la famille et avec l’aide d’experts dans le domaine. En outre, la radio et la télévision publiques encourageront la collaboration citoyenne à travers tous ses canaux, radio, web et réseaux sociaux, pour tenter d’aider à localiser les disparus. Le journaliste dirigera également l’espace Service de recherche de Radio Nacional et Radio 5, qui apparaîtra en ondes lorsque la situation l’exigera et se veut un appel à la participation active du public pour localiser les personnes disparues en collaboration avec le Centre national des disparus de la Ministre de l’Intérieur.

En plus de ces nouveaux espaces, d’autres espaces existants auront de nouveaux ajouts cette saison radio. Peu importe la fin, le programme dirigé et présenté par Julia Varela, comportera de nouvelles sections telles que celle dirigée par la star La Terremoto de Alcorcón, qui répondra aux préoccupations et aux préoccupations du citoyen ordinaire et expliquera l’actualité de manière artistique. et divertissant. L’humoriste Millán Salcedo, ancien membre de Martes y Trece, disposera d’un espace hebdomadaire pour interagir avec les auditeurs de l’émission. La chanteuse Ruth Lorenzo se joint également en tant que collaboratrice pour discuter avec Varela de la musique actuelle, de la scène et des nouvelles tendances. L’athlète paralympique Teresa Perales, l’ancien ministre de la Culture José Guirao, l’écrivain et avocat Manel Loureiro, l’infirmière Esther Gómez et la blogueuse Isabel Llano, connue sous le nom d’Isasaweis, rejoignent également les après-midi du RNE. L’équipe de comédiens s’agrandit également avec Carolina Iglesias, Luis Álvaro, Elsa Ruiz, Sil de Castro, Paula Púa, Henar Álvarez, Fernando Moraño, Miguel Iríbar, Nacho García et Virginia Riezu.