Les anges.- Finalement Emma Stone ne travaillera pas avec le réalisateur de “La La Land”, Damien Chazelle, dans son prochain film, qui cible désormais l’actrice Margot Robbie en tant que candidat principal avec lequel partager l’écran Brad Pitt.

Emma Stone a dû quitter le tournage de “Babylone” en raison d’une incompatibilité d’horaires et les studios Paramount sont déjà en train de négocier avec Margot Robbie pour la remplacer.

L’intrigue tourne autour de l’époque où Hollywood est passé des films muets aux films avec son et devait être présenté en première ces mois-ci pour pouvoir aspirer aux prochains Oscars.

Mais la pandémie de coronavirus a complètement reporté le tournage.

Le rôle de Margot Robbie serait celui de Clara Bow, une star du cinéma muet devenue l’un des premiers sex-symbol sur grand écran.

De son côté, Brad Pitt, confirmé dans le projet, incarnera une star du cinéma muet qui ne parvient pas à s’épanouir dans la transition vers les nouvelles technologies et qui, selon The Hollywood Reporter, s’inspire de la vraie vie de John Gilbert.

“Babylon” mettra en vedette Olivia Hamilton, Matt Plouffe, Marc Platt et Tobey Maguire comme producteurs.

Ce sera le premier film de Chazelle depuis «First Man» (2018), un drame intime sur Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune, avec Ryan Gosling et Claire Foy comme stars.

Ce réalisateur américain est l’un des réalisateurs les plus présents et les plus à venir à Hollywood grâce, avant tout, au succès de sa comédie musicale “La La Land”, dirigée par Stone et Gosling.

