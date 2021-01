Mexico.- Mario Gutierrez, guitariste et fondateur de Les anges noires, est décédée ce mercredi à l’âge de 71 ans, également victime de Covid-19.

La nouvelle de sa mort était connue mercredi soir, mais c’est jusqu’à ce jeudi que les causes ont été révélées: il a perdu la vie à cause des complications du covid.

Le musicien d’origine chilienne est une autre victime mortelle parmi les musiciens qui ont perdu la vie à cause de cette variante du coronavirus: Óscar Chávez et Armando Manzanero, uniquement au Mexique.

PHOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

La radio chilienne ADN a rapporté aujourd’hui que Mario Gutiérrez présentait des symptômes d’infection à coronavirus, qui ont été rapidement aggravés par son état diabétique.

Ce sont les enfants de Mario Gutiérrez qui ont publié l’actualité sincère sur le site officiel du groupe chilien:

«Chers amis, fans et adeptes de cette légende nommée Mario Hernán Gutiérrez Contreras, fondateur de Los Ángeles Negros. Guitariste émérite de ce groupe chilien emblématique, jamais reconnu dans son ampleur dans son pays Chili … a élevé sa vibration au plus haut, pour rencontrer le Seigneur. Laissons une prière sincère pour que votre transition se fasse en douceur, et vous serez reçus avec un chœur d’anges célestes, pour votre repos éternel.

La chanson la plus connue de Los Ángeles Negros est peut-être «Laissez-moi si je pleure», connue des nouvelles générations grâce à la reprise qu’ils ont enregistrée El gran Silencio (2001).

Une autre de ses chansons les plus connues est «Et je reviendrai», dont Los Bunkers a fait une nouvelle version.

En 2018 et 2019, Los Ángeles Negros a célébré les 50 ans de sa fondation, avec un concert au Metropólitan Theatre et un nouvel album intitulé «Before they forget us».

npq

