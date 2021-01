certaines des franchises les plus importantes des années 80 et 90 ont fait un retour ces dernières années, en grande partie à cause de la nostalgie dont elles profitent pour réengager le public, l’un de ces redémarrages était la série ‘Sauvé par le gong’, mieux connu en Amérique latine sous le nom ‘Sauvé par le gong’, qui a redémarré la plate-forme Paon, mais apparemment ce retour est dû à une autre série, car lors d’une interview, il a été annoncé que Mario Lopez revenait à «Sauvé par la cloche» grâce à «Cobra Kai».

L’un des redémarrages les plus importants a été «Cobra Kai», série qui montre les événements après la saga ‘Karate Kid’, où l’on voit l’éternelle bataille entre Daniel Larusso et Johnny Lawrence, la série devenue un phénomène après son arrivée sur la plateforme Netflix et sa troisième saison tant attendue arrivera dans quelques jours.

Lors d’une interview pour le magazine GQ, il a été révélé que Mario Lopez est revenu sur ‘Saved by the Bell’ grâce à ‘Cobra Kai’, comme il ne savait pas si revenir à la série serait une bonne idée, mais après avoir regardé ‘Cobra Kai’, il était fasciné par la façon de gérer la nostalgie avec de nouveaux personnages et situations:

“C’était une manière tellement intelligente et intelligente, la façon dont ils combinaient la nostalgie et cette version mise à jour. Alors j’ai dit, si nous pouvons imiter cela, alors je suis dedans.”

La nouvelle version de ‘Sauvé par le gong’ est arrivé sur la plate-forme Peacock en novembre 2020 et a eu un bon accueil, devenant même la série originale de la plate-forme la plus vue, mais jusqu’à présent une deuxième saison n’a pas été confirmée, ce qui pourrait être confirmé cette 2021 en attendant plus de chapitres et des retours plus importants.