Il est clair que Marvel prévoit de développer divers contenus pour Disney + et après le succès de la première de “ WandaVision ”, Marvel New Media et la plate-forme de streaming annoncent “ Marvel’s Behind the Mask ”.

Un communiqué distribué par Marvel indique que le documentaire mettra en vedette un large éventail d’invités tout au long des 80 ans d’histoire légendaire de la bande dessinée.

Bien que les détails exacts n’aient pas été révélés, la déclaration suggère que le documentaire examinera la montée en popularité de personnages tels que Black Panther, Miles Morales, Mme Marvel, Luke Cage, les X-Men et Captain Marvel, entre autres.

Ils annoncent «Marvel’s Behind the Mask», un documentaire qui «explore le pouvoir de l’identité derrière les super héros les plus emblématiques du monde que nous connaissons et aimons».

Documentaire pour rejoindre Marvel 616, une autre production Marvel New Media, en plus du grand nombre de contenus de Marvel Studios.

«Depuis le début de la bande dessinée, les identités secrètes font partie intégrante des super-héros et des méchants menant une vie« normale ». Mais ce sont les personnages en dessous qui résonnent en nous à travers des générations de fans », note le synopsis de« Marvel’s Behind the Mask ».

Ces créations et histoires légendaires de Marvel n’ont pas seulement reflété le monde extérieur à notre fenêtre, elles sont devenues le reflet de notre propre identité et de qui nous sommes vraiment.

Joe Quesada, Shane rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go et Sarah Amos ont produit le projet pour Marvel New Media avec une équipe de Tarmac Creative.

La date de sortie de ‘Marvel’s Behind the Mask’ sera le 12 février par Disney +, du moins aux États-Unis, jusqu’à présent, cela n’a pas été dit en Amérique latine, mais cela pourrait l’être en même temps.