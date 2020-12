Raquel Meroño (Madrid, 45 ans) exulte. Elle n’était pas l’une des favorites pour remporter la cinquième édition de MasterChef Celebrity. Et pourtant, il l’a emporté lors du match final contre Florentino Fernández. Au cours de la première moitié de cette édition, il est passé presque inaperçu. Mais il gagnait en confiance. «À la fin, j’étais déjà habilité. Ce matin-là, je me suis levé et j’ai dit: ‘Vous devez gagner. Le conducteur de la voiture qui m’emmène au spectacle a dû penser que j’étais fou parce que j’ai bouclé la chanson No Fear [de Rosana] et l’a chanté sans arrêt. Je me responsabilisais et à la fin c’est le jour où j’ai cuisiné le plus calmement. J’aimais ça, je le savais super bien, et c’était comme une valse, une chorégraphie parfaite », raconte-t-il au téléphone le matin après la diffusion d’une finale vue par 3 034 000 téléspectateurs sur La 1.

Le menu avec lequel il a gagné a ébloui les juges. La proposition, qu’il a préparée avec l’équipe du chef Oriol Castro, a combiné ses racines espagnoles et son amour pour la culture balinaise pour revoir les différentes étapes de sa vie avec l’entrée Aire del sur (base de gelée d’eau de tomate au thon Almadraba entouré de fleurs), le principal De l’autre côté de la sphère (filet de porc ibérique cuit à basse température avec du gingembre, de la coriandre, de la citronnelle et du curry accompagné de sphères de lait de coco et de citron vert) et le spectaculaire cœur de dessert volcan (mangue cuite à l’intérieur du charbon de bois accompagné de noix de coco, de cacao et d’un bonbon au beurre d’arachide).

Cependant, la préparation du menu avait été inégale: «J’ai expliqué à Oriol le menu que je voulais faire, ils ont gardé la chanson et nous la préparions samedi et dimanche. Mais la première fois que j’ai fait un dessert, mes mains étaient brûlées. C’était horrible. J’ai dû refaire le menu encore et encore avec des mains fatales, même de la fièvre … c’était très désagréable. Mais regardez à quel point la vie est belle, ce dessert qui m’a pris le plus dur était le grand tach au menu et en finale “. Grâce à lui, il a rejoint une liste de gagnants dans laquelle figurent également l’acteur Miguel Ángel Muñoz, le canoéiste Saúl Craviotto, la nageuse Ona Carbonell et la célébrité Tamara Falcó.

Très populaire à la fin des années 90 et au début des années 2000 grâce à des séries telles que Al Saluting Class (1998-2000) ou Yo soy Bea (2008-2009) et un visage régulier à la télévision à l’époque, Meroño avait été loin de télévision et s’est concentrée sur ses projets de femme d’affaires. «Je suis tombée enceinte juste au moment où j’ai terminé l’une des séries TVE, Con dos tacones. C’était un très beau moment de ma carrière, car c’était ma première série en tant que lead. Mais des jumeaux sont venus, et quand je les ai eues, j’ai fait quelques séries de plus, une pièce de théâtre … Et le téléphone a commencé à cesser de sonner, je suis resté sans représentant et je suis resté debout. Ce que mon corps me demandait à ce moment-là, c’était d’être avec ces jumeaux, c’était le moment de ma mère ».

Il a acheté une maison à Bali, ce qu’il avait rêvé de faire avec un groupe d’amis et qu’ils ont fini par transformer en réalité, et il a passé des années à aller et venir. «Mais les filles ont commencé la Primaire et il arrive un moment où elles vous appellent de l’école et vous disent: ‘Madame, savez-vous que prendre des filles pendant trois mois au milieu de l’année est illégal?’ Et bien sûr, sans les filles, ce n’était pas si drôle ». Elle a loué cette maison pendant des semaines et, avec son ex-mari, a changé Bali pour Tarifa en installant un snack-bar sur la plage.

Transformée en une femme d’affaires prospère, Meroño a également une entreprise de projets de design d’intérieur pour les hôtels (ses meubles décoreront le nouveau Pachá de Formentera) et une entreprise qui offre des services artistiques liés au monde de la mode, de la publicité, du cinéma et de la télévision. . Mais le centre de sa vie était ses filles. «Maintenant, ils sont très jeunes, et je veux me recentrer sur moi-même, que je suis à un âge précieux en tant que femme et que je veux avoir de nouveaux projets, faire preuve de créativité et reprendre ma vie», dit-elle.

Par conséquent, il n’a pas hésité lorsque le talent de TVE a frappé à ses portes. Il y a vu une opportunité de se réinventer et de se pencher sur l’environnement qu’il aime. «J’ai déjà passé suffisamment de temps à rechercher cette stabilité que je pensais si nécessaire pour réaliser que ce qui est nécessaire dans la vie, c’est d’être heureux, car quand on est heureux, tout ce que l’on fait brille beaucoup plus, et on n’a jamais à le faire s’éloignant trop de vos rêves et de ce qui vous comble. C’est un médium qui est dans mon ADN, j’adore les projecteurs, les caméras, les collègues… C’est là que j’ai travaillé toute ma vie et ça me manque énormément quand je m’éloigne trop ».

Sa persévérance, sa discipline et sa capacité de travail sont les qualités qui, selon lui, l’ont conduit à la victoire chez MasterChef. «Je n’ai pas arrêté de travailler depuis un seul jour. Les jours où je n’étais pas sur bande, j’étais avec un entraîneur et nous avons cuisiné pendant 12 heures. Quand il ne l’a pas rencontrée, c’était parce qu’il avait besoin de revoir les recettes et les formules, la partie la plus technique. Cela fait 12 semaines sans me donner même une demi-journée de congé. J’étais obsessionnel compulsif ». En revoyant mentalement sa carrière, il pense qu’à partir du sixième programme, il a pris de la hauteur. «C’était un test en plein air sans capitaine et les coéquipiers ont dit que je dirigerais. Et mon équipe a gagné, j’étais le meilleur … et là j’ai connecté avec quelque chose, il y a eu un beau changement ». Elle a également été aidée par une lettre envoyée par sa collègue rédactrice Raquel Sánchez Silva au sujet de l’autonomisation des femmes. «C’est vrai que plusieurs fois j’ai fantasmé sur le fait que mon nom soit appelé et que les paillettes tombent sur mon visage en finale. Quand c’est arrivé, il y a un moment où je me dis: «bébé, tu as finalement réussi».

Désormais, son plus grand souhait est de retourner jouer à la télévision, même si elle sait que ce n’est pas facile. “Depuis un âge, nous savons tous qu’il y a moins d’opportunités.” «La qualité des séries n’a plus rien à voir avec celles d’avant. Quand je vois mon livre vidéo, cela montre que je suis un visage. Mais j’ai le sentiment que j’ai encore 25 ans, ça n’entre pas dans ma tête. J’ai une jeunesse permanente dans mon esprit. Les gens autour de moi sont les mêmes, nous sommes très Peter Pan. Il faut être responsable, oui, mais il ne faut pas changer sa façon d’être malgré les années ». Et combiner vos aspects business et gastronomique en créant un restaurant? «Maintenant, avec le chiringuito, j’en ai assez. Je suis très en contact avec des gens de l’industrie hôtelière qui passent un très mauvais moment. Peut-être que quand les choses iront mieux … Pour l’instant, ce que je veux, c’est retourner à la télé. Ce n’est pas parce que je ne l’ai pas dit! ».