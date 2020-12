Hier a eu lieu la finale de ‘MasterChef Celebrity’, qui a donné victoire de l’actrice Raquel Meroño après une édition très compétitive. Cependant, Les fans du programme culinaire n’auront guère le temps de faire une pause, car RTVE a décidé de revenir à la charge avec le spectacle entre les fourneaux pendant ces dates de Noël, et doublement: de la main de une nouvelle édition de ‘MasterChef Junior’ et un ‘MasterChef Grands-parents’ spécial, avec laquelle nous voulons rendre hommage à une génération qui cette année a particulièrement souffert de la pandémie de coronavirus.

“ MasterChef Abuelos ” consistera en un seul programme qui sera diffusé le jour de Noël et qu’il aura plusieurs stimuli importants: dans le jury, Loles León accompagnera Pepe Rodríguez et Jordi Cruz remplace Samantha Vallejo-Nágera, bien que leur rôle aura plus à voir avec l’aide des participants que la valorisation de leurs plats, et Vicente del Bosque fera une apparition spéciale comme hôte des candidats dans son pays, Salamanque.

En revanche, le prix que remportera le gagnant du programme sera de 12 000 euros en espèces. Ensuite, nous introduisons les dix ‘seniors’ qui se battront pour la victoire:

Aurelia, 78 ans

Le visage d’Aurelia n’est pas inconnu des plus fidèles adeptes de ‘MasterChef’: La Zamorana a gagné la chaleur du public lors de son apparition spéciale sur «MasterChef Celebrity» en tant qu’assistante de Nicolás Coronado. Ses connaissances et son expérience culinaires ne font aucun doute: il a consacré toute sa vie à l’hôtellerie et à la restauration.

Carmen, 84 ans

Carmen est l’une des plus expérimentées de l’équipe de candidats, vient du monde des affaires et est de Saragosse. Il connaît bien le programme, car a été soumis au casting pour l’édition anonyme il y a quelques années, bien qu’il n’ait pas été choisi. Cette fois, il a eu de la chance et aura enfin l’occasion de montrer son talent en cuisine au public.

Lidia, 70 ans

Avant de prendre sa retraite, cette Zamorana était une femme de ménage, et sa passion pour les recettes est restée inébranlable au fil des ans. est défini comme une personne pleine de vitalité, très intéressée à apprendre les secrets de la cuisine la plus avant-gardiste et moderne.

Santiago, 75 ans

Ce manager retraité vient au concours de Salamanque, qui avoue un expert de la «cuisine de tous les jours». Son amour de la cuisine a commencé le jour de sa retraite et ses plats vedettes comprennent des macaronis et des boulettes de viande.

Carmen García, 69 ans

Cette madrilène à la retraite a travaillé comme moniteur, et ce qu’elle aime le plus faire maintenant pendant son temps libre, c’est passer du temps avec ses petits-enfants et commencer à préparer des plats. Ses spécialités sont les pommes de terre au four, les ragoûts et les croquettes.

Stephen, 60 ans

L’étranger de l’édition vient directement de Cambridge, en Angleterre, et assure maîtrisez la fusion de la gastronomie madrilène et britannique. Il est passionné par les produits naturels, qu’il cultive lui-même dans son propre jardin.

Guadalupe, 86 ans

La plus ancienne de l’édition est une femme au foyer de Huelva, et ses loisirs incluent la lecture, les séries télévisées et les réseaux sociaux, qui l’ont amenée à devenir instagrameuse. Parmi les plats qu’il prépare le mieux, il y a le ragoût, la salade et les boulettes de viande.

José, 75 ans

Cet expeluquero de Valence souligne ses compétences en relations humaines et sa rigueur en cuisine comme quelques-unes de ses caractéristiques les plus remarquablesLes deux qualités dont il ne doute pas seront utiles pour participer avec succès au programme.

Pilar, 79 ans

Également de Valence vient cette femme au foyer qui se définit comme un véritable expert du riz. Et si son point fort est la gastronomie espagnole, il avoue aussi se manie bien avec les recettes marocaines.

Juan, 65 ans

De Madrid, Juan est un vendeur à la retraite qui prétend avoir appris tout ce qu’il sait sur la cuisine de sa mère. Son plat préféré est le poulet à l’ail, et il défend la sauce comme l’élément fondamental pour que tout plat soit prêt.