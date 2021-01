Mexico,- Quelques jours après le début du Tournoi Guard1anes 2021 de la MX LIGA, nous vous présentons les techniciens des équipes du plus haut circuit. Certains entraîneurs auront leur première expérience dans le football national dès le début de cette compétition.

Vendredi prochain, sur le terrain du stade Cuauhtémoc, Puebla et Chivas ouvriront le rideau du tournoi. La Franja fera ses débuts en tant que directeur technique dans les services de Nicolás Larcamón, tandis que les rojiblancos donneront une continuité au projet de Víctor Manuel Vucetich. Xolos et Pumas, ceux du deuxième match de la journée, continuent avec Pablo Guede et Andrés Lillini, respectivement.

Le Mazatlán FC et le Necaxa, qui seront mesurés lors de l’autre match de vendredi, ont à leur tête Tomás Boy et José Guadalupe Cruz, deux stratèges dotés d’une vaste expérience et d’un parcours sur le circuit supérieur. Atlas et Rayados, deux prétendants au premier rendez-vous, auront deux vieilles connaissances à Diego Cocca et Javier Aguirre. Le barreur des Regiomontanos revient au football mexicain pour Guard1anes 2021.

Débutants sur le banc Azteca

Tigres et León ont Ricardo Ferretti et Ignacio Ambriz dans leur direction technique; La Fiera, l’actuel champion, est également l’équipe à suivre. América et l’Atlético de San Luis feront leurs débuts barreur, en plus de s’affronter le jour de l’ouverture, avec Santiago Solari et Leonel Rocco, respectivement. De l’autre côté, Toluca et Querétaro auront Hernán Cristante, qui revient aux démons, et Héctor Altamirano sur leurs bancs.

Santos Laguna et Cruz Azul, qui s’affronteront lors du premier rendez-vous, auront Guillermo Almada sur leurs bancs, de la part des Warriors, tandis que les Celestes auront sur le banc le Technicien, Juan Reynoso, qui vient de diriger le Strip; d’autre part, Pachuca a donné la continuité à Paulo Pezzolano et le FC Juárez a opté pour l’expérience de Luis Fernando Tena, pour reprendre l’équipe.

